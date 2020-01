Электромобили Tesla сделают более умными: Илон Маск показал видео

Глава компании Tesla, миллиардер Илон Маск рассказал, что в ближайшее время в электромобилях его компании появится функция обращения к пешеходам.

Об этом он сообщил в Twitter. При этом бизнесмен отметил, что "монолог" будет происходить посредством внешних динамиков.

Маск опубликовал видеозапись, на которой виден проезжающий по дороге электромобиль, из которого доносится голос, который похож на аудиозапись. Голос произносит: "Не стой просто так, запрыгивай", – и после короткой паузы добавляет: "Вы долго учились делать такое выражение лица?"

Teslas will soon talk to people if you want. This is real. pic.twitter.com/8AJdERX5qa