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13 января • обновлено в 11:59
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Электромобили Tesla сделают более умными: Илон Маск показал видео

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Глава компании Tesla, миллиардер Илон Маск рассказал, что в ближайшее время в электромобилях его компании появится функция обращения к пешеходам.

Об этом он сообщил в Twitter. При этом бизнесмен отметил, что "монолог" будет происходить посредством внешних динамиков.

Электромобили Tesla сделают более умными: Илон Маск показал видео

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Маск опубликовал видеозапись, на которой виден проезжающий по дороге электромобиль, из которого доносится голос, который похож на аудиозапись. Голос произносит: "Не стой просто так, запрыгивай", – и после короткой паузы добавляет: "Вы долго учились делать такое выражение лица?"

Глава Tesla также пояснил, что его электрокары "скоро смогут говорить с людьми, если вы хотите". Предприниматель сообщил, что функция позволит обращаться к пешеходам, но не уточнил, как именно будет работать эта функция.

Впоследствии Маск также отметил, что механизм "общения" также будет работать в режиме наблюдения, sentry mode. По словам бизнесмена, машина сможет "эпично напугать неудачливого грабителя", который решит угнать авто.

По данным издания Engadget, функция также даст возможность водителям обращаться к окружающим без необходимости открывать окно. Это может оказаться полезным в случае , если понадобится предупредить невнимательного пешехода о приближении машины, отмечают авторы.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как компания Tesla добавила в свои электромобили режим Camp Mode, который расширяет возможности авто для отдыха на природе.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Электротранспорт
Персона
Илон Маск
Место
США
Теги
Green Oboz Tesla электромобили
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