Электромобили Tesla сделают более умными: Илон Маск показал видео

Глава компании Tesla, миллиардер Илон Маск рассказал, что в ближайшее время в электромобилях его компании появится функция обращения к пешеходам.

Об этом он сообщил в Twitter. При этом бизнесмен отметил, что "монолог" будет происходить посредством внешних динамиков.

Маск опубликовал видеозапись, на которой виден проезжающий по дороге электромобиль, из которого доносится голос, который похож на аудиозапись. Голос произносит: "Не стой просто так, запрыгивай", – и после короткой паузы добавляет: "Вы долго учились делать такое выражение лица?"

Teslas will soon talk to people if you want. This is real. pic.twitter.com/8AJdERX5qa — Buff Mage (@elonmusk) January 12, 2020

Глава Tesla также пояснил, что его электрокары "скоро смогут говорить с людьми, если вы хотите". Предприниматель сообщил, что функция позволит обращаться к пешеходам, но не уточнил, как именно будет работать эта функция.

Впоследствии Маск также отметил, что механизм "общения" также будет работать в режиме наблюдения, sentry mode. По словам бизнесмена, машина сможет "эпично напугать неудачливого грабителя", который решит угнать авто.

For sure!! This will make for some epic robber confusion 🤣🤣 — Buff Mage (@elonmusk) January 12, 2020

По данным издания Engadget, функция также даст возможность водителям обращаться к окружающим без необходимости открывать окно. Это может оказаться полезным в случае , если понадобится предупредить невнимательного пешехода о приближении машины, отмечают авторы.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как компания Tesla добавила в свои электромобили режим Camp Mode, который расширяет возможности авто для отдыха на природе.

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