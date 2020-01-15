Електромобілі б'ють рекорди: в Європі бензинові авто стрімко втрачають популярність

У Норвегії продажі електромобілів з урахуванням гібридних моделей досягли майже 55% від загальної кількості автівок, які були продані в 2019 році.

Про це повідомляє RenEn. Найбільш продаваним в країні електромобілем з великим відривом від конкурентів стала Tesla Model 3.

Електрокари в Європі wikimedia.org

Варто відзначити, що в цілому продажі автомобілів в Норвегії знизилися на 3,8%, проте електричні авто показали зростання динаміки продажів. При цьому продажі бензинових і дизельних авто впали до історичних мінімумів за останні 10 років: до 15,7% і 16% відповідно.

На 27,3% впали продажі гібридів (PHEV), батарею яких для зарядки необхідно підключати до зовнішніх джерел енергії. Згідно зі статистикою, покупці все ще віддають перевагу чистим електромобілям.

Всього в 2019 році на території Норвегії продали 60 316 електрокарів, що на 30% перевищило показники попереднього року. При цьому частка чистих електричних авто (BEV) перевищила 42% від загальної кількості проданих в країні машин.

"Норвезька статистика також показує, що ні водневі автомобілі, ні автомобілі, що працюють на природному газі, поки не користуються популярністю. При цьому Норвегія, яка є лідером по запасам нафти і газу в Європі, планує ввести заборону на продаж дизельних і бензинових автомобілів вже в 2025 році. Однак при такій динаміці продажів електромобілів заборона може і не знадобитися", – відзначає видання.

Раніше OBOZREVATEL розповів, як компанія Wallbox в США показала двонаправлений зарядний пристрій Quasar для електромобілів, за допомогою якого вони зможуть постачати енергію до будинків.

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