У США главу компанії Tesla Ілона Маска побачили за кермом електричного пікапа Cybertruck, який був анонсований в кінці листопада на виставці у Лос-Анджелесі.

Про це повідомляє Telegram-канал Yaplakal. Згідно з описом, бізнесмена побачили в Малібу (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Електромобіль Tesla Cybertruck t.me/dvachannel

Судячи з опису відео, глава компанії Tesla Ілон Маск за кермом Cybertruck разом із друзями приїхав повечеряти до ресторану. Від'їжджаючи від закладу, бізнесмен зачепив пластиковий конус огорожі і зніс його з тротуару.

Електричний пікап Cybertruck t.me/dvachannel

Ілон Маск виходить з авто t.me/dvachannel

Глава Tesla всередині електрокара з пасажирами t.me/dvachannel

Маск за кермом Cybertruck t.me/dvachannel

При цьому автори телеграм-каналу "Двач" показали фото і відео, на яких видно електричний пікап на вулицях Лос-Анджелеса. Судячи з опису ролика, на момент зйомки за кермом електрокара перебував сам Ілон Маск.

Видання Meduza пише, що в ресторан Nobu Маск приїхав разом із відомою співачкою Граймс і провідним дизайнером Tesla Францом фон Хольцхаузеном. Крім того, згодом з ресторану вийшов актор Едвард Нортон, якому бізнесмен показав свій пікап.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що поліцейські в Дубаї вирішили оновити свій автопарк і з наступного року патрулюватимуть туристичні райони на електромобілях Tesla Cybertruck.

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