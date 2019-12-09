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9 грудня • оновлено в 13:19
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Маск вперше з'явився за кермом Tesla Cybertruck: вже є випадкова "жертва"

2.1т
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У США главу компанії Tesla Ілона Маска побачили за кермом електричного пікапа Cybertruck, який був анонсований в кінці листопада на виставці у Лос-Анджелесі.

Про це повідомляє Telegram-канал Yaplakal. Згідно з описом, бізнесмена побачили в Малібу (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Електромобіль Tesla Cybertruck

Електромобіль Tesla Cybertruck

t.me/dvachannel

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Судячи з опису відео, глава компанії Tesla Ілон Маск за кермом Cybertruck разом із друзями приїхав повечеряти до ресторану. Від'їжджаючи від закладу, бізнесмен зачепив пластиковий конус огорожі і зніс його з тротуару.

Електричний пікап Cybertruck

Електричний пікап Cybertruck

t.me/dvachannel

Ілон Маск виходить з авто

Ілон Маск виходить з авто

t.me/dvachannel

Глава Tesla всередині електрокара з пасажирами

Глава Tesla всередині електрокара з пасажирами

t.me/dvachannel

Маск за кермом Cybertruck

Маск за кермом Cybertruck

t.me/dvachannel

При цьому автори телеграм-каналу "Двач" показали фото і відео, на яких видно електричний пікап на вулицях Лос-Анджелеса. Судячи з опису ролика, на момент зйомки за кермом електрокара перебував сам Ілон Маск.

Видання Meduza пише, що в ресторан Nobu Маск приїхав разом із відомою співачкою Граймс і провідним дизайнером Tesla Францом фон Хольцхаузеном. Крім того, згодом з ресторану вийшов актор Едвард Нортон, якому бізнесмен показав свій пікап.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що поліцейські в Дубаї вирішили оновити свій автопарк і з наступного року патрулюватимуть туристичні райони на електромобілях Tesla Cybertruck.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Електротранспорт
Особа
Ілон Маск
Місце
США Лос Анджелес
Теги
електромобілі Green Oboz Tesla
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Куни Чан
Куни Чан
Если кто не уловил, то в таком виде кибертрак это кувалда на колесах, тоесть при наезде, даже на небольшой скорости, у человека не будет шансов остаться целым и только из соображения безопасности современные автомобили выглядят так как выглядят, а кибертрак от них кардинально отличается
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Он Алекс
Он Алекс
Круто
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