Між бензином та електрикою: складено ТОП водневих автомобілів

Автомобілі на водневих паливних елементах більш екологічно чисті, ніж бензинові, і заряджаються швидше, ніж електромобілі, однак сумарно не можуть скласти їм конкуренцію.

Попри те, що масово водневий транспорт поки не випускається, видання AutoGeek зібрало приклади машин, які потрапляли на ринок не тільки як концепти або виставкові примірники. Наразі кожне водневе авто відрізняється високою ціною придбання й обслуговування, однак може похвалитися унікальними характеристиками.

Концепт водневого авто від Lexus businessinsider.com

Зокрема, вони не забруднюють атмосферу, працюють безшумно, мають високий крутний момент, володіють великим робочим діапазоном, їх можна швидко заправити, їхній запас ходу перевищує такий у електрокарів. Заразом водневе паливо поки занадто дороге, якщо порівняти з електрикою.

Toyota Mirai

Компанія займалася технологією більше 23 років, після чого випустила автомобіль Mirai спочатку на японський, а потім на американський ринок. У Каліфорнії протягом 2015 року було продано 836 машин, а до кінця року бренд розраховує збільшити загальне число продажів до 30 тис. примірників.

Toyota Mirai autogeek.com.ua

Запас ходу моделі – до 500 км, максимальна швидкість – 178 км/год. На автівці встановлений фронтальний радар, а бортова система розпізнає перешкоди і автоматично вмикає гальма.

Ще одна система допомоги водієві контролює смугу руху, подаючи сигнал під час зсуву вбік. Для керування навігацією і контролю мікроклімату в салоні встановлені два сенсорні екрани.

Honda Clarity

Перші продажі автомобіля FCX Clarity ще одного відомого автоконцерну Honda були зафіксовані у 2016 році. Машина здатна проїхати до 600 км – це максимум для такого транспорту і більше, ніж у будь-якого електрокара в нормальному режимі їзди. Притому, що заряджається воднева модель всього за 5 хвилин.

Honda FCX Clarity autogeek.com.ua

Купити машину можна було наприкінці 2000-х років в японських і каліфорнійських салонах – саме в цьому штаті найбільша в світі інфраструктура для такого транспорту. Продажі автомобіля тривали до 2014 року, після чого компанія заявила про вихід ще однієї версії – Clarity Fuel Cell.

Заявлена вартість моделі – майже 8 мільйонів єн ($72 тис.), на 5% вище, ніж у головного конкурента, моделі Toyota Mirai. На одній заправці водневим паливом під тиском 700 атм. машина зможе проїхати до 650-700 км. Потужність мотора – 177 к.с., а захованих під передніми сидіннями паливних елементів – 100 кВт.

Ford Airstream

Автомобіль Ford Airstream був розроблений у 2007 році в якості концепції гібридного авто з електромотором і водневими елементами. Також машина використовує для руху Li-Ion батареї. Акумулятори можуть заряджатися від двигуна, що працює на водні.

Ford Airstream autogeek.com.ua

Працюючи на електриці, транспортний засіб долає до 40 км – це приблизно 40% загальної потужності АКБ. Після цього включається мотор на водні.

Максимальна швидкість – 135 км/год, в баку поміщається до 4,5 кг водневого палива під тиском 350 атм. Таких показників досить для того, щоб проїхати без заправки до 485 км пробігу.

Mercedes-Benz GLC F-CELL

Розробники GLC F-Cell стверджують про можливість проїхати до 50 км на електриці і до 500 км – на водневому паливі. Бак для водню заповнюється протягом трьох хвилин.

Автомобіль надійшов у продаж у 2017 році і став першим серійним транспортним засобом, в якому є і водневі паливні елементи, і можливість зарядки від електричної розетки.

Mercedes-Benz GLC F-CELL autogeek.com.ua

Покупцями автівок, що тільки зійшли з конвеєра, стали кілька німецьких міністерств, фірми H2 Mobility і NOW, залізнична компанія Deutsche Bahn, адміністрації міст Гамбург і Штутгарт.

Машина має 211-сильний двигун і балони, в яких вміщується 4,4 кг водневого палива. Цього вистачає на 430 км пробігу, а ще 51 км можна проїхати на акумуляторі.

Pininfarina H2 Speed

Водневий автомобіль Pininfarina був створений однойменною італійською компанією, що займається розробками дизайну спорткарів. Модель вийшла близькою до гоночних – наприклад, до 100 км/год вона розганяється за 3,4 секунди. Максимальна швидкість – 299 км/год, запаси водню в баку – 6,1 кг.

Pininfarina H2 Speed autogeek.com.ua

Транспортний засіб отримав систему рекуперативного гальмування і контролю тяги. Коштує воно цілих $2,5 млн, тому відсутність Pininfarina H2 Speed у продажу не можна назвати серйозною проблемою – купити б її змогли лише деякі. Крім двигуна, що працює на водні, авто комплектується акумулятором на 20 А-ч і електромоторами загальною потужністю 370 кВт.

BMW Hydrogen 7

Працює на рідкому водні та бензині BMW Hydrogen 7 був створений на базі популярної BMW "сімки" і отримав бензобак на 74 літри та водневий балон на 8 кг. Максимальний пробіг на водні – 480 км, на бензині – 300 км.

BMW Hydrogen 7 autogeek.com.ua

Машина перемикається на інший вид палива автоматично, хоча перевага віддається саме водневим елементам. Потужність транспортного засобу під час роботи на водні – 228 к.с., на бензині – 260 к.с. Швидкість транспорту – 229 км/год, розгін до сотні виконується всього за 9,5 секунд.

Hyundai Nexo

Наразі Hyundai Nexo призначена тільки для певних ринків і випускається в обмеженій кількості. Запас ходу – 600 км.

Hyundai Nexo autogeek.com.ua

Потужність двигуна порівняно невелика – 161 к.с. Зате авто отримало приголомшливий крутний момент – 395 Н-м. Час розгону до сотні – 9,5 секунди. Ціни за модель починаються в Європі з $69 тис.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як компанія FlixBus анонсувала перші тести міжміських автобусів з водневими паливними елементами в Європі.

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