Mercedes показала футуристический салон электрокара EQ

Немецкая корпорация Mercedes-Benz показала изображения салона прототипа Mercedes EQ, который должен заполнить место в линейке люксовых электромобилей компании.

Об этом сообщает профильное издание Jalopnik, авторы которого подчеркивают, что на данный момент неизвестно, когда именно электрокар сможет появиться на рынке.

Концепт электромобиля Mercedes EQ mercedes-benz.com

Несмотря на то, что компания Mercedes пока не давала каких-либо пояснений на счет грядущих характеристик электрокара, по фото можно определить его люксовый класс.

Судя по графике, прототип электромобиля получит большую приборную панель в минималистичном стиле, и три дополнительных информационных экрана - один большой между креслами переднего ряда, а еще два – на передних дверцах.

При этом стоит отметить, что бренд EQ (Electric Intelligence) был представлен компанией несколько лет и был заявлен, как "электрическая роскошь".

"История EQ продолжается. Мы первопроходцы стабильной современной роскоши. Посмотрите на концепцию дизайна интерьера электрического четырехместного седана ", - сообщили в компании.

По данным обозревателей, Mercedes скорее всего покажет седан в конце сентября 2019 года на автосалоне в Франкфурте.

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