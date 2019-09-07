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8 сентября • обновлено в 11:18
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Mercedes показала футуристический салон электрокара EQ

9.4т Читать материал на украинском

Немецкая корпорация Mercedes-Benz показала изображения салона прототипа Mercedes EQ, который должен заполнить место в линейке люксовых электромобилей компании.

Об этом сообщает профильное издание Jalopnik, авторы которого подчеркивают, что на данный момент неизвестно, когда именно электрокар сможет появиться на рынке.

Концепт электромобиля Mercedes EQ

Концепт электромобиля Mercedes EQ

mercedes-benz.com

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Несмотря на то, что компания Mercedes пока не давала каких-либо пояснений на счет грядущих характеристик электрокара, по фото можно определить его люксовый класс.

Судя по графике, прототип электромобиля получит большую приборную панель в минималистичном стиле, и три дополнительных информационных экрана - один большой между креслами переднего ряда, а еще два – на передних дверцах.

При этом стоит отметить, что бренд EQ (Electric Intelligence) был представлен компанией несколько лет и был заявлен, как "электрическая роскошь".

"История EQ продолжается. Мы первопроходцы стабильной современной роскоши. Посмотрите на концепцию дизайна интерьера электрического четырехместного седана ", - сообщили в компании.

По данным обозревателей, Mercedes скорее всего покажет седан в конце сентября 2019 года на автосалоне в Франкфурте.

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Тема
электрокары
Место
Германия
Тег
электромобили
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