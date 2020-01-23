Mercedes-Benz розкрив характеристики свого преміального електромобіля

Компанія Mercedes-Benz в Лос-Анджелесі показала свій майбутній електричний седан EQS.

Інженери продемонстрували відразу два авто: концепт і тестову версію, повідомляє Electrek. Судячи з характеристик, покупці отримають повноцінний електричний S-Class, відзначає видання.

Електромобіль Mercedes-Benz EQS hypb.st

Новини Mercedes показала футуристичний салон електрокара EQ

"Можна сказати, що Mercedes вдалося застрибнути в останній вагон "зеленого" локомотива змін. У компанії говорять, що це лише початок, і в подальшому вони планують випустити серійну версію на ринок вже в 2021 році", – відзначають автори статті.

Завдяки двом електромоторам, які розташуються на передній і задній осях, а також акумулятору, який лежить під днищем автомобіля, EQS стане дуже збалансованою моделлю. Повний привід, що надається цими двигунами, дає не тільки значні динамічні показники, а й високу безпеку в русі

Завдяки більш ніж 350 кВт потужності і моментально доступному крутному моменту близько 760 Нм, EQS зможе розігнатися до 100 км/год всього за 4,5 секунди. Однак Mercedes повідомляє, що у виробництві машина може отримати і інші модифікації з іншими показниками.

Довжина електрокара S-сегмента досягне 5295 мм, висота – 1436 мм, а ширина – 2077 мм. Колісна база новинки складе чималі 3260 мм.

При цьому електричний EQS отримає надпотужну батарею батарею ємністю в 100 кВт-год.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як компанія Tesla створила акумулятор ємністю 85 кВт * год для електромобілів Model S і Model X.

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