Mazda показала свій перший електромобіль: приголомшливі фото й відео

Компанія Mazda розкрила деталі свого першого електромобіля MX-30, який надійде у виробництво з середини 2020 року

Про це повідомляє AutoCentre. Електричний кросовер можна буде придбати за ціною від 34 до 43 тис. євро (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Електромобіль Mazda MX-30 caranddriver.com

Електрокар оснащений мотором потужністю 143 к. с. і з крутним моментом 265 Нм. Наразі максимальна швидкість авто невідома, проте акумуляторна батарея ємністю 35,5 кВт/год забезпечить йому запас руху 200 км за циклом WLTP, а потужність стандартного зарядного пристрою – 6,6 кВт.

Електромобіль Mazda MX-30 caranddriver.com

Електромобіль Mazda MX-30 caranddriver.com

Електромобіль Mazda MX-30 caranddriver.com

Розробники також обіцяють "захопливу керованість". MX-30 отримав нову версію системи розподілу крутного моменту e-GVC Plus, що враховує специфіку електромобілів.

Електромобіль Mazda MX-30 caranddriver.com

Електромобіль Mazda MX-30 caranddriver.com

Електромобіль Mazda MX-30 caranddriver.com

Електромобіль Mazda MX-30 caranddriver.com

В оздобленні салону використані штучна шкіра й пластик, отриманий шляхом переробки відходів. Крім того, Mazda MX-30 отримає сенсорний 7-дюймовий дисплей для керування клімат-контролем.

Електромобіль Mazda MX-30 caranddriver.com

Електромобіль Mazda MX-30 caranddriver.com

Електромобіль Mazda MX-30 caranddriver.com

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