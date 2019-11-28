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29 листопада • оновлено в 10:48
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Mazda показала свій перший електромобіль: приголомшливі фото й відео

4.9т
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Компанія Mazda розкрила деталі свого першого електромобіля MX-30, який надійде у виробництво з середини 2020 року

Про це повідомляє AutoCentre. Електричний кросовер можна буде придбати за ціною від 34 до 43 тис. євро (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Електромобіль Mazda MX-30

Електромобіль Mazda MX-30

caranddriver.com

Електрокар оснащений мотором потужністю 143 к. с. і з крутним моментом 265 Нм. Наразі максимальна швидкість авто невідома, проте акумуляторна батарея ємністю 35,5 кВт/год забезпечить йому запас руху 200 км за циклом WLTP, а потужність стандартного зарядного пристрою – 6,6 кВт.

Електромобіль Mazda MX-30

Електромобіль Mazda MX-30

caranddriver.com

Електромобіль Mazda MX-30

Електромобіль Mazda MX-30

caranddriver.com

Електромобіль Mazda MX-30

Електромобіль Mazda MX-30

caranddriver.com

Розробники також обіцяють "захопливу керованість". MX-30 отримав нову версію системи розподілу крутного моменту e-GVC Plus, що враховує специфіку електромобілів.

Електромобіль Mazda MX-30

Електромобіль Mazda MX-30

caranddriver.com

Електромобіль Mazda MX-30

Електромобіль Mazda MX-30

caranddriver.com

Електромобіль Mazda MX-30

Електромобіль Mazda MX-30

caranddriver.com

Електромобіль Mazda MX-30

Електромобіль Mazda MX-30

caranddriver.com

В оздобленні салону використані штучна шкіра й пластик, отриманий шляхом переробки відходів. Крім того, Mazda MX-30 отримає сенсорний 7-дюймовий дисплей для керування клімат-контролем.

Електромобіль Mazda MX-30

Електромобіль Mazda MX-30

caranddriver.com

Електромобіль Mazda MX-30

Електромобіль Mazda MX-30

caranddriver.com

Електромобіль Mazda MX-30

Електромобіль Mazda MX-30

caranddriver.com

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як у Нідерландах компанія Squad Mobility показала концепт електричного двомісного електромобіля, обладнаного сонячними панелями.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Електротранспорт
Теги
електромобілі Green Oboz
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Прачёв Александр
Прачёв Александр
200км? Это даже по грибы поехать не хватит. Реальный пробег будет не больше 150км. Т.е. авто только на работу ездить, по городу. Нафига такое нужно? Сейчас пробег должен быть порядка 400км иначе смысла нет, тем более за такие деньги.
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Pooh Vini
Pooh Vini
Сан Йонг с запасом хода в 200 км за 34-43 тыс долларов. Збсь концепт
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Ибрагимов Золтан
Ибрагимов Золтан
А в єто время ватники клепают очередное корито
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