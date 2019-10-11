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11 октября • обновлено в 08:48
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Маск необычным способом решил спасти клиентов Tesla от последствий лесных пожаров

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В США компания Tesla разослала владельцам своих электромобилей предупреждение с советом зарядить аккумуляторы перед массовым отключением электричества из-за мощных лесных пожаров.

Об этом сообщает Bloomberg. По данным издания, владельцы авто получили сообщение прямо на экраны бортовых компьютеров своих электрокаров.

Маск необычным способом решил спасти клиентов Tesla от последствий лесных пожаров

pinterest.com

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"Энергетическая компания в вашем районе предупредила про отключения света из-за сильного ветра, чтобы предотвратить лесные пожары в случае обрывов проводов. Из-за сложной процедуры обратного запуска сетей отключения могут продолжаться до пяти дней. Мы советуем полностью зарядить свои электрокары", – сказано в сообщении.

Напомним, ранее американская компания Pacific Gas & Electric в целях предотвращения пожаров в штате Калифорния анонсировала массовое отключение электроэнергии у почти миллиона клиентов. Отключение света или блэкаут планируют провести из-за сухой погоды и сильных порывов ветра, которые могут оборвать провода и вызвать лесные пожары. Отключение уже началось и затронуло десятки округов штата.

Пример полученного на бортовой компьютер сообщения

Пример полученного на бортовой компьютер сообщения

bloomberg.com

Глава компании Илон Маск в Twitter пообещал доставить комплекты солнечных батарей на станции, чтобы обеспечить бесперебойную возможность подзарядки. При этом он также решил снабдить их промышленными устройствами накопления энергии Powerpack на случай новых сбоев.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в США рассматривается вопрос об отзыве более 2000 электромобилей Tesla Model S и Model X из-за найденного дефекта, который может привести к возгоранию или даже взрыву батареи.

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Тема
Электротранспорт
Персона
Илон Маск
Место
США
Теги
Green Oboz Tesla электромобили
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