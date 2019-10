Маск необычным способом решил спасти клиентов Tesla от последствий лесных пожаров

В США компания Tesla разослала владельцам своих электромобилей предупреждение с советом зарядить аккумуляторы перед массовым отключением электричества из-за мощных лесных пожаров.

Об этом сообщает Bloomberg. По данным издания, владельцы авто получили сообщение прямо на экраны бортовых компьютеров своих электрокаров.

"Энергетическая компания в вашем районе предупредила про отключения света из-за сильного ветра, чтобы предотвратить лесные пожары в случае обрывов проводов. Из-за сложной процедуры обратного запуска сетей отключения могут продолжаться до пяти дней. Мы советуем полностью зарядить свои электрокары", – сказано в сообщении.

Глава компании Илон Маск в Twitter пообещал доставить комплекты солнечных батарей на станции, чтобы обеспечить бесперебойную возможность подзарядки. При этом он также решил снабдить их промышленными устройствами накопления энергии Powerpack на случай новых сбоев.

All Tesla Supercharger stations in regions affected by California power outages will have Tesla Powerpacks within next few weeks. Just waiting on permits.