Маск у незвичайний спосіб вирішив врятувати клієнтів Tesla від наслідків лісових пожеж

У США компанія Tesla розіслала власникам своїх машин попередження з порадою зарядити акумулятори перед масовим відключенням енергії через потужні лісові пожежі.

Про це повідомляє Bloomberg. За даними видання, водії отримали повідомлення прямо на екрани бортових комп'ютерів своїх авто.

"Енергетична компанія у вашому районі попередила про відключення світла через сильний вітер, щоб запобігти лісовим пожежам у разі обриву дротів. Через складну процедуру зворотного запуску мереж процес може тривати до п'яти днів. Ми радимо повністю зарядити свої електрокари", – йдеться в повідомленні.

Голова компанії Ілон Маск у Twitter пообіцяв доставити комплекти сонячних батарей на станції, щоб забезпечити безперебійну можливість підзарядки. Водночас він також вирішив забезпечити їх промисловими пристроями накопичення енергії Powerpack у разі нових збоїв.

All Tesla Supercharger stations in regions affected by California power outages will have Tesla Powerpacks within next few weeks. Just waiting on permits.