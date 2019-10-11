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11 жовтня • оновлено в 08:45
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Маск у незвичайний спосіб вирішив врятувати клієнтів Tesla від наслідків лісових пожеж

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У США компанія Tesla розіслала власникам своїх машин попередження з порадою зарядити акумулятори перед масовим відключенням енергії через потужні лісові пожежі.

Про це повідомляє Bloomberg. За даними видання, водії отримали повідомлення прямо на екрани бортових комп'ютерів своїх авто.

Маск у незвичайний спосіб вирішив врятувати клієнтів Tesla від наслідків лісових пожеж

pinterest.com

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"Енергетична компанія у вашому районі попередила про відключення світла через сильний вітер, щоб запобігти лісовим пожежам у разі обриву дротів. Через складну процедуру зворотного запуску мереж процес може тривати до п'яти днів. Ми радимо повністю зарядити свої електрокари", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше американська компанія Pacific Gas & Electric із метою запобігання пожежам у штаті Каліфорнія анонсувала масове відключення, або ж блекаут, електроенергії у майже мільйона клієнтів. Це планують зробити через суху погоду та сильні пориви вітру, які можуть обірвати дроти й спричинити лісові пожежі. Заходи вже почалися й зачепили десятки округів штату.

Приклад отриманого на бортовий комп'ютер повідомлення

Приклад отриманого на бортовий комп'ютер повідомлення

bloomberg.com

Голова компанії Ілон Маск у Twitter пообіцяв доставити комплекти сонячних батарей на станції, щоб забезпечити безперебійну можливість підзарядки. Водночас він також вирішив забезпечити їх промисловими пристроями накопичення енергії Powerpack у разі нових збоїв.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що в США розглядається питання про відкликання понад двох тисяч електромобілів Tesla Model S і Model X через виявлений дефект, який може призвести до займання або навіть вибуху батареї.

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Тема
Електротранспорт
Особа
Ілон Маск
Місце
США
Теги
Green Oboz Tesla електромобілі
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