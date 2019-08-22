Nissan Leaf за 30 евро: сколько стоит растаможить электромобиль

Известно, что Верховная рада отменила НДС и акциз на ввоз электромобилей в Украину еще в конце 2017 года. Позже налог вернули, но в очень щадящем виде. Сколько надо заплатить при ввозе в страну электрокара сверх стоимости самого авто – разбирался OBOZREVATEL.

За ввоз электромобиля в Украину переплата составляет 1 евро на 1 кВт*ч емкости аккумулятора автомобиля. Эта норма является фиксированной. Она не зависит от того, новая ваша машина или подержанная. Ставка введена законом №2611-VII о внесении изменения в Налоговый кодекс от 8 ноября 2018 года.

Это значит, что за самый популярный в Украине электромобиль Nissan Leaf при ввозе в Украину придется доплатить 30 евро. Для Tesla эта сумма составит 100 евро. Сумма совершенно не большая, как признают сами участники рынка.

1 евро на 1 кВт*ч емкости

Налоговые льготы на ввоз электротранспорта в Украину положительно сказались на росте ввоза машин на электрических двигателях в страну. Чем больше ввозится машин на электротяге, тем меньше будет становиться авто на ДВС. А это значит, что объем выбросов от транспорта будет уменьшатся. Известно, что выхлопные газы составляют до 90% загрязнения воздуха в городах Украины.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский поддержал электромобили, подписав так называемый закон о зеленых номерах. Напомним, что документ улучшает условия парковки и доступа до зарядных станций для электрокаров, а также вводит для них номера с зеленым шрифтом на белом фоне.

И хоть от нововведения напрямую не ждут ошеломляющего рыночного отклика в виде притока машин в страну – создание предпосылок для развития зарядной инфраструктуры все же играет не последнюю роль для электромобилизации и экологии.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал