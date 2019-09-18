Конкурент Tesla: Nissan анонсував вихід потужного позашляхового електрокара

Компанія Nissan показала концепт нового електричного кросовера з запасом ходу в 483 км і динамікою розгону за 5 секунд до 100 км/г.

Про це повідомляє видання Motor1, яке уточнює, що на даний момент інформація про електрокар доступна лише представникам дилерських мереж в США.

motor1.com

Новий кросовер Nissan в разі успішного запуску може повторити досягнення свого "молодшого брата", Nissan Leaf, і встане в ряд з флагманами сегмента, як Tesla Model X із запасом ходу 523 км і Jaguar I-Pace, що проїзжає на одній зарядці близько 377 км.

Також відомо, що дилерам презентували електромобіль, як середньорозмірний кросовер аналогічний паливної моделі Rogue (X-Trail для європейського ринку), але з внутрішнім простором моделі Murano.

Очікується, що новий Nissan буде представлений в другій половині 2021 року і стане частиною з восьми електричних автомобілів, які Nissan випустить в найближчі роки.

Відзначимо, з моменту запуску Leaf у 2010 році, Nissan отримав значну перевагу на ринку електромобілів, але критики кажуть, що це перевага була розтрачена, що дозволило іншим автовиробникам надолужити згаяне.

У той час, як Nissan продовжує виходити з Leaf на нові ринки в Південній Америці, Південно-Східної Азії і Тихоокеанському регіоні, новий кросовер також обіцяє бути конкурентоспроможним.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!