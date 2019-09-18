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18 вересня • оновлено в 11:58
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Конкурент Tesla: Nissan анонсував вихід потужного позашляхового електрокара

1.3т Читати матеріал російською

Компанія Nissan показала концепт нового електричного кросовера з запасом ходу в 483 км і динамікою розгону за 5 секунд до 100 км/г.

Про це повідомляє видання Motor1, яке уточнює, що на даний момент інформація про електрокар доступна лише представникам дилерських мереж в США.

motor1.com

motor1.com

Новини
Nissan Leaf за 30 євро: скільки коштує розмитнити електромобіль в Україні

Новий кросовер Nissan в разі успішного запуску може повторити досягнення свого "молодшого брата", Nissan Leaf, і встане в ряд з флагманами сегмента, як Tesla Model X із запасом ходу 523 км і Jaguar I-Pace, що проїзжає на одній зарядці близько 377 км.

Конкурент Tesla: Nissan анонсував вихід потужного позашляхового електрокара
Конкурент Tesla: Nissan анонсував вихід потужного позашляхового електрокара

Також відомо, що дилерам презентували електромобіль, як середньорозмірний кросовер аналогічний паливної моделі Rogue (X-Trail для європейського ринку), але з внутрішнім простором моделі Murano.

Конкурент Tesla: Nissan анонсував вихід потужного позашляхового електрокара
Конкурент Tesla: Nissan анонсував вихід потужного позашляхового електрокара

Очікується, що новий Nissan буде представлений в другій половині 2021 року і стане частиною з восьми електричних автомобілів, які Nissan випустить в найближчі роки.

Конкурент Tesla: Nissan анонсував вихід потужного позашляхового електрокара
Конкурент Tesla: Nissan анонсував вихід потужного позашляхового електрокара

Відзначимо, з моменту запуску Leaf у 2010 році, Nissan отримав значну перевагу на ринку електромобілів, але критики кажуть, що це перевага була розтрачена, що дозволило іншим автовиробникам надолужити згаяне.

Конкурент Tesla: Nissan анонсував вихід потужного позашляхового електрокара
Конкурент Tesla: Nissan анонсував вихід потужного позашляхового електрокара
Конкурент Tesla: Nissan анонсував вихід потужного позашляхового електрокара
Конкурент Tesla: Nissan анонсував вихід потужного позашляхового електрокара
Конкурент Tesla: Nissan анонсував вихід потужного позашляхового електрокара
Конкурент Tesla: Nissan анонсував вихід потужного позашляхового електрокара
Конкурент Tesla: Nissan анонсував вихід потужного позашляхового електрокара

У той час, як Nissan продовжує виходити з Leaf на нові ринки в Південній Америці, Південно-Східної Азії і Тихоокеанському регіоні, новий кросовер також обіцяє бути конкурентоспроможним.

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Тема
електрокари
Місце
США
Тег
електромобілі
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