Конкурент Tesla: Nissan анонсував вихід потужного позашляхового електрокара

Компанія Nissan показала концепт нового електричного кросовера з запасом ходу в 483 км і динамікою розгону за 5 секунд до 100 км/г.
Про це повідомляє видання Motor1, яке уточнює, що на даний момент інформація про електрокар доступна лише представникам дилерських мереж в США.
motor1.com
Новий кросовер Nissan в разі успішного запуску може повторити досягнення свого "молодшого брата", Nissan Leaf, і встане в ряд з флагманами сегмента, як Tesla Model X із запасом ходу 523 км і Jaguar I-Pace, що проїзжає на одній зарядці близько 377 км.
Також відомо, що дилерам презентували електромобіль, як середньорозмірний кросовер аналогічний паливної моделі Rogue (X-Trail для європейського ринку), але з внутрішнім простором моделі Murano.
Очікується, що новий Nissan буде представлений в другій половині 2021 року і стане частиною з восьми електричних автомобілів, які Nissan випустить в найближчі роки.
Відзначимо, з моменту запуску Leaf у 2010 році, Nissan отримав значну перевагу на ринку електромобілів, але критики кажуть, що це перевага була розтрачена, що дозволило іншим автовиробникам надолужити згаяне.
У той час, як Nissan продовжує виходити з Leaf на нові ринки в Південній Америці, Південно-Східної Азії і Тихоокеанському регіоні, новий кросовер також обіцяє бути конкурентоспроможним.
Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв, що ситуація із зарядними станціями для електрокарів в Україні все ще залишає бажати кращого, проте ринок розвивається і вже зараз видно перспективи.
Раніше з'ясувалося, що в США електромобілі почали істотно дешевшати.
При цьому українці також стали частіше купувати електромобілі.
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