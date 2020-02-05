Конец "грязной эпохи": в Европе сообщили о полном запрете бензиновых авто

Правительство Великобритании запретит продажу новых авто с двигателями внутреннего сгорания, которые используют бензин и дизельное топливо начиная с 2035 года.

Это на 5 лет раньше, чем планировалось ранее, пишет Reuters. По словам премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, руководство страны ищет способы запретить продажу такого транспорта даже раньше 2035 года.

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"Мы должны что-то делать с нашими выбросами СО2, как страна, как общество, как планета, как вид, мы должны действовать сейчас", – заявил Джонсон. По его словам, вместе с отказом от бензиновых авто страна планирует к 2024 году отказаться от заводов, работающих на угле, который сейчас обеспечивает всего 3% от электричества по всей стране.

Стоит отметить, что Британия все еще остается вторым по размеру рынком Европы по продажу бензиновых авто, которые по-прежнему составляют 90% продаж, отмечает издание. При этом потенциальные покупатели электрических авто обеспокоены ограниченным количеством точек зарядки, ассортиментом определенных моделей и ценой электромобилей. Для того, чтобы решить эту проблему, правительство выделило $3,25 млн на установку более 1000 новых точек для зарядок электрокаров.

Грядущий запрет сильно повлияет на автопроизводителей, и сократит число людей, занятых в индустрии, подчеркивают авторы. Британия на данный момент является источником около 20% мировых продаж, а электрокары производятся быстрее бензиновых авто, сообщает издание.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Германии покупатели авто продолжают выбирать машины с двигателем внутреннего сгорания из-за исследований, которые ставят под сомнение экологичность электромобилей.

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