Кінець "брудної епохи": в Європі повідомили про повну заборону бензинових авто

Уряд Великобританії заборонить продаж нових авто з двигунами внутрішнього згоряння, які використовують бензин і дизельне паливо починаючи з 2035 року.

Це на 5 років раніше, ніж планувалося раніше, пише Reuters. За словами прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона, керівництво країни шукає способи заборонити продаж такого транспорту навіть раніше 2035 року.

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"Ми повинні щось робити з нашими викидами СО2, як країна, як суспільство, як планета, як вид, ми повинні діяти зараз", – заявив Джонсон. За його словами, разом з відмовою від бензинових авто країна планує до 2024 року відмовитися від заводів, що працюють на вугіллі, яке зараз забезпечує всього 3% від електрики по всій країні.

Варто відзначити, що Британія все ще залишається другим за розміром ринком Європи з продажу бензинових авто, які становлять 90% продажів, відзначає видання. При цьому потенційні покупці електричних авто стурбовані обмеженою кількістю точок зарядки, асортиментом певних моделей і ціною електромобілів. Для того, щоб вирішити цю проблему, уряд виділив $3,25 млн на встановлення більше 1000 нових точок для зарядок електрокарів.

Майбутня заборона сильно вплине на автовиробників, і скоротить число людей, зайнятих в індустрії, підкреслюють автори. Британія на даний момент є джерелом близько 20% світових продажів, а електрокари виробляються швидше за бензинові авто, повідомляє видання.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Німеччині покупці авто продовжують вибирати машини з двигуном внутрішнього згоряння через дослідження, які ставлять під сумнів екологічність електромобілів.

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