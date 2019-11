Tesla показала экстремальные испытания своего электрокара в Китае: видео

Компания Tesla провела экстремальные испытания электромобиля Model 3 на испытательном стенде фабрики Gigafactory 3 в Китае.

Об этом сообщает Electrek. Издание отмечает, что о процессе проведения серии тестов написал владелец аккаунта Jay in Shanghai в Twitter (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

На видео видно, как электромобиль Model 3 едет по заполненному водой тестовому полигону. Исходя из внешнего виде электромобиля не ясно, используется ли для испытаний стандартная версия авто, или модифицированная для экстремальных условий.

Стоит отметить, что ранее глава Tesla Илон Маск утверждал, что универсальность электрокаров компании позволяет использовать их "в качестве лодки в течение короткого времени". Об этом он заявил, комментируя появившийся в сети ролик, в котором Tesla выезжает из заполненного водой тоннеля.

We *def* don't recommended this, but Model S floats well enough to turn it into a boat for short periods of time. Thrust via wheel rotation.