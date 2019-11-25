Tesla показала экстремальные испытания своего электрокара в Китае: видео

Компания Tesla провела экстремальные испытания электромобиля Model 3 на испытательном стенде фабрики Gigafactory 3 в Китае.

Об этом сообщает Electrek. Издание отмечает, что о процессе проведения серии тестов написал владелец аккаунта Jay in Shanghai в Twitter (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Электрокоар Tesla Model 3 teslarati.com

На видео видно, как электромобиль Model 3 едет по заполненному водой тестовому полигону. Исходя из внешнего виде электромобиля не ясно, используется ли для испытаний стандартная версия авто, или модифицированная для экстремальных условий.

Стоит отметить, что ранее глава Tesla Илон Маск утверждал, что универсальность электрокаров компании позволяет использовать их "в качестве лодки в течение короткого времени". Об этом он заявил, комментируя появившийся в сети ролик, в котором Tesla выезжает из заполненного водой тоннеля.

We *def* don't recommended this, but Model S floats well enough to turn it into a boat for short periods of time. Thrust via wheel rotation. — Elon Musk (@elonmusk) June 19, 2016

При этом издание отмечает, что ранее СМИ уже обсуждали проблемы, которые возникают у электрокаров Tesla при попадании в воду. Журналисты напомнили о случае, когда в 2018 году один из пользователей электромобиля пожаловался, что у него отпал передний бампер после "контакта с водой".

Исходя из этого журналисты предположили, что компания решила создать "защищенную от наводнений" версию Model 3. При этом, согласно гарантии, Tesla не покрывает ущерб от наводнения или вождения в глубокой воде.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 ноября Маск впервые показал электрический пикап Сybertruck с бронированным кузовом и армированными стеклами во время презентации в Лос-Анджелесе. В социальных сетях отдельного внимания удостоился футуристический дизайн электрокара, который получил массу противоречивых оценок.

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