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29 листопада • оновлено в 12:35
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Інженери Tesla вирішили проблему очищення автоскла й сонячних панелей за допомогою лазерів

1.8т
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Компанія Tesla отримала патент на технологію лазерної чистки вікон автомобілів і сонячних панелей під назвою "Імпульсний лазерний очищувач бруду з автоскла і фотоелементів".

Цього тижня документ погодили й опублікували, повідомляє Electrek. Видання зазначає, що Tesla, як і інші компанії, часом отримує патенти на винаходи, які так і не потрапляли на масовий ринок.

Схема патенту Tesla

Схема патенту Tesla

electrek.co

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"Система очищення містить пристрій, який направляє лазерний промінь на ділянку скла машини, після чого спеціальна програма вивчає і фіксує сміття і бруд на поверхні. Далі система управління налаштовує параметри випромінювання лазера залежно від місця й ступеня забруднення, контролює потужність, напрям і інші параметри пристрою", – зазначає автор винаходу Фіроз Далал.

Цю ж систему, як йдеться у заявці, можна буде використовувати для видалення нальоту з оптики камер, які встановлені в транспортних засобах і забезпечують роботу автопілота. Крім того, Tesla планує використовувати її в енергетичному підрозділі компанії – щоб автоматично очищати сонячні панелі на дахах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 листопада Маск вперше показав електричний пікап Сybertruck з броньованим кузовом і армованими стеклами під час презентації в Лос-Анджелесі. У соціальних мережах окремої уваги удостоївся футуристичний дизайн електрокара, який отримав масу суперечливих оцінок.

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Автор
Алекс Шухарт
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