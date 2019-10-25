Больше никакого бензина? Honda кардинально изменит продажи авто

Японская компания Honda с 2022 года будет продавать в Европе только гибридные авто и электромобили.

Об этом сообщает CNN Business. Журналисты отмечают, что ранее автогигант планировал перейти на "зеленые" авто в 2025 году, и пересмотр планов произошел из-за динамики предпочтений покупателей.

"Темпы изменений государственного регулирования, тенденций рынка и потребительских предпочтений в Европе означают, что сдвиг в сторону электрификации здесь происходит гораздо быстрее, чем где бы то ни было", – заявил старший вице-президент компании Honda Том Гарднер.

По данным пресс-службы компании, на рынок Европы выведут шесть новых моделей в течение следующих трех лет. В число этих электрокаров также войдет гибридная версия Honda Jazz, которая поступит в продажу в следующем году.

Журналисты издания отмечают, что погоня за экологичностью автотранспорта ведется по всему миру, из-за чего автоконцерны "вкладывают значительные средства, чтобы не остаться позади".

"На заводах производят переоборудование, компании раскупают батареи. Эти действия вызваны строгими нормами по ограничению выхлопных газов, принятыми Европейским Союзом и Китаем", – подчеркивает издание.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал, что компания Toyota начала тестировать гибридный автомобиль Prius Phv Solar, оборудованный солнечными панелями.

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