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25 жовтня • оновлено в 10:56
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/ Електротранспорт

Більше ніякого бензину? Honda кардинально змінить продажі авто

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Японська компанія Honda з 2022 року продаватиме у Європі тільки гібридні авто та електромобілі.

Про це повідомляє CNN Business. Журналісти зазначають, що раніше автогігант планував перейти на "зелені" авто у 2025 році, і перегляд планів трапився через динаміку вподобань покупців.

Більше ніякого бензину? Honda кардинально змінить продажі авто

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"Темпи змін державного регулювання, тенденцій ринку та споживчих вподобань у Європі означають, що зрушення у бік електрифікації тут відбувається набагато швидше, ніж будь-де", – заявив старший віцепрезидент компанії Honda Том Гарднер.

За даними пресслужби компанії, на ринок Європи виведуть шість нових моделей протягом наступних трьох років. До числа цих електрокарів також увійде гібридна версія Honda Jazz, яка надійде у продаж у наступному році.

Журналісти видання зазначають, що гонитва за екологічністю автотранспорту ведеться по всьому світу, через що автоконцерни "вкладають значні кошти, щоб не залишитися позаду".

"На заводах здійснюють переобладнання, компанії розкуповують батареї. Ці дії викликані суворими нормами щодо обмеження вихлопних газів, які були ухвалені Європейським Союзом і Китаєм", – наголошує видання.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв, що компанія Toyota почала тестувати гібридний автомобіль Prius Phv Solar, обладнаний сонячними панелями.

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Тема
Електротранспорт
Місце
Японія
Теги
Green Oboz електромобілі
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Очень правильно! Пошлем всем миром расейских тварей с их поганой нефтью! Нефтесосы фуевы!
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