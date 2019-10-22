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22 октября • обновлено в 11:30
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/ Электротранспорт

Грузоподъемность выше Boeing: в Британии начали делать дирижабли на солнечных батареях

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Британская компания Varialift Airships сообщила о создании дирижабля на солнечных панелях, который сможет перевозить грузы любого размера весом до 250 кг.

Об этом сообщает The Rising. Разработчики отмечают, что дирижабль будет создан из алюминия и заполнен гелием.

Прототип дирижабля Varialift

Прототип дирижабля Varialift

varialift.com

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По данным Varialift Airships, затраты на содержание дирижабля составят не более 10% от стоимости обслуживания самолетов, что сопоставимо с расходами на перевозку железнодорожным транспортом. Благодаря вертикальному взлету и посадке дирижабли смогут получить доступ к труднодоступным районам, где нет подходящей инфраструктуры для аэропортов.

Дирижабли модели ARH 250 смогут перевозить до 250 тонн объемного груза, что вдвое превышает грузоподъемность Boieng 747 с его 113 кг. Кроме того, летательные аппараты Varialift может перевозить грузы любых размеров, что расширяет возможности промышленных транспортировок.

Концепт дирижабля Varialift

Концепт дирижабля Varialift

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Концепт прототипа дирижабля Varialift

Концепт прототипа дирижабля Varialift

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Дирижабли также оснастят солнечными панелями, алюминиевым корпусом с защитой от протечек гелия, и модулями защиты от ветра. Первые рабочие модели должны были пройти испытания в 2017 году, однако сейчас владельцы компании находятся в поисках инвестиций.

Издание также отмечает, что в мире уже существуют дирижабли, которые используют фотовольтаику для снабжения корабля энергией. Дирижабль Yuanmeng, построенный в Китае в 2015 году, до сих пор используется для связи и наблюдения, причем способен проводить в воздухе порядка 6 месяцев без перерыва.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о исследовании аналитиков, которые подсчитали, что к 2030 году часть общественного транспорта станет полностью электрической.

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Темы
Солнечные панели Электротранспорт
Место
Великобритания
Теги
Green Oboz альтернативная энергетика
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филипп филипыч
филипп филипыч
автор уже с утра бухой. то килограммы то тонны то опять килограммы) никогда бы не подумал что 250 тонн в 2 раза тяжелее 113 кг)))
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