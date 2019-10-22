Грузоподъемность выше Boeing: в Британии начали делать дирижабли на солнечных батареях

Британская компания Varialift Airships сообщила о создании дирижабля на солнечных панелях, который сможет перевозить грузы любого размера весом до 250 кг.

Об этом сообщает The Rising. Разработчики отмечают, что дирижабль будет создан из алюминия и заполнен гелием.

Прототип дирижабля Varialift varialift.com

По данным Varialift Airships, затраты на содержание дирижабля составят не более 10% от стоимости обслуживания самолетов, что сопоставимо с расходами на перевозку железнодорожным транспортом. Благодаря вертикальному взлету и посадке дирижабли смогут получить доступ к труднодоступным районам, где нет подходящей инфраструктуры для аэропортов.

Дирижабли модели ARH 250 смогут перевозить до 250 тонн объемного груза, что вдвое превышает грузоподъемность Boieng 747 с его 113 кг. Кроме того, летательные аппараты Varialift может перевозить грузы любых размеров, что расширяет возможности промышленных транспортировок.

Концепт дирижабля Varialift facebook.com

Концепт прототипа дирижабля Varialift facebook.com

Дирижабли также оснастят солнечными панелями, алюминиевым корпусом с защитой от протечек гелия, и модулями защиты от ветра. Первые рабочие модели должны были пройти испытания в 2017 году, однако сейчас владельцы компании находятся в поисках инвестиций.

Издание также отмечает, что в мире уже существуют дирижабли, которые используют фотовольтаику для снабжения корабля энергией. Дирижабль Yuanmeng, построенный в Китае в 2015 году, до сих пор используется для связи и наблюдения, причем способен проводить в воздухе порядка 6 месяцев без перерыва.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о исследовании аналитиков, которые подсчитали, что к 2030 году часть общественного транспорта станет полностью электрической.

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