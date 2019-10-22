Вантажопідйомність вище Boeing: в Британії почали робити дирижаблі на сонячних батареях

Британська компанія Varialift Airships повідомила про створення дирижабля на сонячних панелях, який зможе перевозити вантажі будь-якого розміру вагою до 250 кг.

Про це повідомляє The Rising. Розробники відзначають, що дирижабль буде створений з алюмінію і заповнений гелієм.

Прототип дирижабля Varialift varialift.com

За даними Varialift Airships, витрати на утримання дирижабля складуть не більше 10% від вартості обслуговування літаків, що можна порівняти з витратами на перевезення залізничним транспортом. Завдяки вертикальному зльоту дирижаблі зможуть отримати доступ до важкодоступних районів, де немає відповідної інфраструктури для аеропортів.

Дирижаблі моделі ARH 250 зможуть перевозити до 250 тонн об'ємного вантажу, що вдвічі перевищує вантажопідйомність Boieng 747 з його 113 кг. Крім того, літальні апарати Varialift може перевозити вантажі будь-яких розмірів, що розширює можливості промислових транспортувань.

Концепт дирижабля Varialift facebook.com

Концепт прототипу дирижабля Varialift facebook.com

Дирижаблі також оснастять сонячними панелями, алюмінієвим корпусом із захистом від протікання гелію, і модулями захисту від вітру. Перші робочі моделі повинні були пройти випробування в 2017 році, проте зараз власники компанії знаходяться в пошуках інвестицій.

Видання також зазначає, що в світі вже існують дирижаблі, які використовують фотовольтаїку для постачання корабля енергією. Дирижабль Yuanmeng, побудований в Китаї в 2015 році, до цих пір використовується для зв'язку і спостереження, причому здатний проводити в повітрі близько 6 місяців без перерви.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про дослідженні аналітиків, які підрахували, що до 2030 року частина громадського транспорту стане повністю електричної.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!