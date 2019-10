Tesla открывает "супер завод" в Китае: названы планы и цели

По данным китайских СМИ, компания Tesla Motors получила разрешение на производство электрокаров Model 3 на территории недавно построенной в Шанхае Гигафабрики (Gigafactory-3).

Об этом сообщает издание Teslarati. Ранее в компании отмечали, что корпорация Илона Маска планирует максимально использовать мощности китайской фабрики, чтобы выйти на уровень производства в 2000 авто в неделю.

Авторы сообщения утверждают, что Tesla получила разрешение правительства Китая еще в прошлом месяце, поэтому сможет начать производство электромобилей марки Model 3 уже в октябре. При этом источник издания отмечает, что пока неизвестно, когда Tesla выйдет на планируемый уровень производства в 2000 электрокаров в неделю, поскольку на данный момент фабрика сможет выпускать не более 700 экземпляров в неделю.

Tesla's China production (Made in China Model 3) to start, eyes on mass production timing: sources - Reuters by: ⁦ @yilei000 ⁩ via: ⁦ @Reuters ⁩ $TSLA #Tesla #China #GF3 #Model3 https://t.co/kbzPotGdCJ

"Мы планируем начать производство в октябре, но фактический объем зависит от многих факторов, в том числе от заказов на автомобили, которые мы получили, производительности недавно нанятых рабочих, цепочки поставок и так далее. Неясно, когда мы сможем достичь поставленной цели", - отметил источник.

При этом представители Tesla отказались комментировать происходящее. Однако недавно в социальных сетях китайская команда Tesla сообщила клиентам, что варианты электрического седана Model 3 не могут быть заказаны после 13 октября. По мнению аналитиков, это означает фактический анонс даты начала производства китайской версии Model 3, которая будет производиться на Гигафабрике в Шанхае.

"Весь стандартный ассортимент Tesla Model 3 не будет поставляться после 13 октября. Это будет последняя поставка модели, которая была "сделана в США". Пожалуйста, пройдите тест-драйв до 7 октября и запишите свои заказы", - написали в компании.

“All Tesla Model 3 Standard Range will not accept order after Oct 13th, this will be the last shipment of the Made in US Model 3, plz have ur test drive be4 Oct 7th and lock-in ur orders”



Made in China #Model3 is coming.$TSLA pic.twitter.com/YFPqcVnfT3