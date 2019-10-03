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3 октября • обновлено в 18:50
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Tesla открывает "супер завод" в Китае: названы планы и цели

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По данным китайских СМИ, компания Tesla Motors получила разрешение на производство электрокаров Model 3 на территории недавно построенной в Шанхае Гигафабрики (Gigafactory-3).

Об этом сообщает издание Teslarati. Ранее в компании отмечали, что корпорация Илона Маска планирует максимально использовать мощности китайской фабрики, чтобы выйти на уровень производства в 2000 авто в неделю.

Рабочие слушают Илона Маска на стройке Гигафабрики в Шанхае, Китай

Рабочие слушают Илона Маска на стройке Гигафабрики в Шанхае, Китай

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Авторы сообщения утверждают, что Tesla получила разрешение правительства Китая еще в прошлом месяце, поэтому сможет начать производство электромобилей марки Model 3 уже в октябре. При этом источник издания отмечает, что пока неизвестно, когда Tesla выйдет на планируемый уровень производства в 2000 электрокаров в неделю, поскольку на данный момент фабрика сможет выпускать не более 700 экземпляров в неделю.

"Мы планируем начать производство в октябре, но фактический объем зависит от многих факторов, в том числе от заказов на автомобили, которые мы получили, производительности недавно нанятых рабочих, цепочки поставок и так далее. Неясно, когда мы сможем достичь поставленной цели", - отметил источник.

При этом представители Tesla отказались комментировать происходящее. Однако недавно в социальных сетях китайская команда Tesla сообщила клиентам, что варианты электрического седана Model 3 не могут быть заказаны после 13 октября. По мнению аналитиков, это означает фактический анонс даты начала производства китайской версии Model 3, которая будет производиться на Гигафабрике в Шанхае.

"Весь стандартный ассортимент Tesla Model 3 не будет поставляться после 13 октября. Это будет последняя поставка модели, которая была "сделана в США". Пожалуйста, пройдите тест-драйв до 7 октября и запишите свои заказы", - написали в компании.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как Tesla поставила новый рекорд по количеству проданных авто.

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Тема
Электротранспорт
Место
Китай Шанхай
Теги
Green Oboz электромобили
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