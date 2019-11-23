Электрическое авто из Италии показало рекордный запас хода

Компания IVECO показала новый электрический 12-метровый автобус E-Way, который во время испытаний смог преодолеть 527 км на одном заряде.

Об этом сообщает AutoCentre. Рекорд был поставлен на тестовом полигоне Iveco Magirus в Ульме.

Электробус IVECO E-Way www.smet.it

На покрытие 527 км электробусу понадобилось 12 часов и всего лишь одной зарядки 50-килловатных батарей, проведенной накануне ночью. Автобус был укомплектован летними шинами и показал среднюю скорость 46,6 км/ч.

При этом системы кондиционирования и отопления были выключены. Во время заезда температура забортного воздуха колебалась от +10С до +15С. После окончания заезда в батареях еще осталось 4% заряда.

Электробус IVECO E-Way www.smet.it

Отметим, что новая линейка городских электробусов IVECO E-Way оснащается кузовами французского производителя Heuliez Bus. Помимо 12-метровой низкопольной модели, в линейке E-Way есть также и 18-метровая двухсекционная "гармошка".

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