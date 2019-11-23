Електричне авто з Італії показало рекордний запас ходу

Компанія IVECO показала новий електричний 12-метровий автобус E-Way, який під час випробувань зміг подолати 527 км на одному заряді.

Про це повідомляє AutoCentre. Рекорд був поставлений на тестовому полігоні Iveco Magirus в Ульмі.

Електробус IVECO E-Way www.smet.it

На покриття 527 км електробусу знадобилося 12 годин і лише однієї зарядки 50-кілловатних батарей, проведеної напередодні вночі. Автобус був укомплектований літніми шинами і показав середню швидкість 46,6 км/год.

При цьому системи кондиціонування і опалення були вимкнені. Під час заїзду температура забортної повітря коливалася від +10 С до +15 С. Після закінчення заїзду в батареях ще залишилося 4% заряду.

Електробус IVECO E-Way www.smet.it

Відзначимо, що нова лінійка міських електробусів IVECO E-Way оснащується кузовами французького виробника Heuliez Bus. Крім 12-метрової низькою підлогою моделі, в лінійці E-Way є також і 18-метрова двосекційна "гармошка".

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