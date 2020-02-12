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12 февраля • обновлено в 15:52
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/ Электротранспорт

Чиновники во Франции будут вынуждены отказаться от самолетов и автомобилей

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Правительство Франции в рамках сокращения выбросов СО2 приняло решение "пересадить" чиновников на велосипеды или электромобили.

Об этом сообщает The Washington Post. По решению руководства страны, с июля 2020 года все государственные служащие, которые пересядут на велосипеды или перейдут на экологический чистый транспорт, будут получать ежегодную премию объемом в 200 евро.

Чиновники во Франции будут вынуждены отказаться от самолетов и автомобилей

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Министрам также будут предлагать пользоваться поездами, а не самолетами, для рабочих поездок продолжительностью не дольше восьми часов.

Впоследствии министр экологии Элизабет Борн сообщила, что в пятницу поедет с визитом в северную Францию на поезде. По ее словам, президент реуспублики Эммануель Макрон также пересядет на авто с гибридным двигателем.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал, что заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Рябчин предложил разрешить государственным учреждениям покупать недорогие электромобили.

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Автор
Алекс Шухарт
Теги
Green Oboz Выбросы СО2 Экология
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