Чиновники во Франции будут вынуждены отказаться от самолетов и автомобилей

Правительство Франции в рамках сокращения выбросов СО2 приняло решение "пересадить" чиновников на велосипеды или электромобили.

Об этом сообщает The Washington Post. По решению руководства страны, с июля 2020 года все государственные служащие, которые пересядут на велосипеды или перейдут на экологический чистый транспорт, будут получать ежегодную премию объемом в 200 евро.

Министрам также будут предлагать пользоваться поездами, а не самолетами, для рабочих поездок продолжительностью не дольше восьми часов.

Впоследствии министр экологии Элизабет Борн сообщила, что в пятницу поедет с визитом в северную Францию на поезде. По ее словам, президент реуспублики Эммануель Макрон также пересядет на авто с гибридным двигателем.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал, что заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Рябчин предложил разрешить государственным учреждениям покупать недорогие электромобили.

Когда в Украине запретят весь пластик - узнай первым в Telegram GreenOboz