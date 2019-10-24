В Украине задумали тотальную электромобилизацию: как это будет

Кабинет Министров Украины внес изменения в постановления, которые снимают ограничения на покупку электромобилей и гибридных авто для государственных органов.

Об этом говорится на сайте Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины. По данным ведомства, изменения были внесены в постановления Кабмина №332 от 4 апреля 2001 года и постановление №1399 от 26 декабря 2011 года.

В ведомстве уточняют, что для Украины электромобили несут как экологический, так и экономический эффект, поскольку "позволяют отказаться от использования импортируемых энергоносителей в пользу производимой электроэнергии". Постепенное увеличение количества электрокаров способствует уменьшению выбросов углерода, улучшению экологии и повышению энергетической безопасности Украины, уверены в Минэнергетики.

Сейчас у каждого министерства есть возможность приобрести автомобили в пределах определенных сумм и количества. Для министерств – это максимум 1,2 млн гривен, для центральных органов исполнительной власти – 900 тыс. гривен. Но существует ограничение по количеству – 1 авто на министерство.

В правительстве решили, что в случае покупки за счет министерства или ведомства электрокара/гибрида, это ограничение может не применяться. Также в правительстве отмечают, что принятые решения направлены на соблюдение условий ратифицированного Украиной Парижского климатического соглашения.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал о том, как в России заявили, что рост количества электромобилей в Украине растет якобы из-за попыток избавиться от энергетической зависимости от Кремля.

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