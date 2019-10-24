Главная Новости
24 октября • обновлено в 16:37
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Зеленая энергия и новости экологии

В Украине задумали тотальную электромобилизацию: как это будет

1.6т Читать материал на украинском

Кабинет Министров Украины внес изменения в постановления, которые снимают ограничения на покупку электромобилей и гибридных авто для государственных органов.

Об этом говорится на сайте Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины. По данным ведомства, изменения были внесены в постановления Кабмина №332 от 4 апреля 2001 года и постановление №1399 от 26 декабря 2011 года.

Новости
В Украине появятся бесплатные зарядки для электрокаров: какие города подключат

В ведомстве уточняют, что для Украины электромобили несут как экологический, так и экономический эффект, поскольку "позволяют отказаться от использования импортируемых энергоносителей в пользу производимой электроэнергии". Постепенное увеличение количества электрокаров способствует уменьшению выбросов углерода, улучшению экологии и повышению энергетической безопасности Украины, уверены в Минэнергетики.

Сейчас у каждого министерства есть возможность приобрести автомобили в пределах определенных сумм и количества. Для министерств – это максимум 1,2 млн гривен, для центральных органов исполнительной власти – 900 тыс. гривен. Но существует ограничение по количеству – 1 авто на министерство.

В правительстве решили, что в случае покупки за счет министерства или ведомства электрокара/гибрида, это ограничение может не применяться. Также в правительстве отмечают, что принятые решения направлены на соблюдение условий ратифицированного Украиной Парижского климатического соглашения.

В Украине задумали тотальную электромобилизацию: как это будет

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал о том, как в России заявили, что рост количества электромобилей в Украине растет якобы из-за попыток избавиться от энергетической зависимости от Кремля.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Электротранспорт" на OBOZREVATEL.

Тема
Электротранспорт
Место
Украина Киев
Теги
электромобили Green Oboz Кабинет министров Украины
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
7
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel