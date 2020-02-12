Чиновники у Франції будуть змушені відмовитися від літаків і автомобілів

Уряд Франції в рамках скорочення викидів СО2 прийняв рішення "пересадити" чиновників на велосипеди або електромобілі.

Про це повідомляє The Washington Post. За рішенням керівництва країни, з липня 2020 року всі державні службовці, які пересядуть на велосипеди або перейдуть на екологічно чистий транспорт, будуть отримувати щорічну премію обсягом в 200 євро.

Міністрам також будуть пропонувати користуватися поїздами, а не літаками, для робочих поїздок тривалістю не довше восьми годин.

Згодом міністр екології Елізабет Борн повідомила, що в п'ятницю поїде з візитом в північну Францію на поїзді. За її словами, президент реуспублікі Еммануель Макрон також пересяде на авто з гібридним двигуном.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL писав, що заступник міністра енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Рябчин запропонував дозволити державним установам купувати недорогі електромобілі.

Коли в Україні заборонять весь пластик - дізнайся першим в Telegram GreenOboz