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12 лютого • оновлено в 16:12
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Чиновники у Франції будуть змушені відмовитися від літаків і автомобілів

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Уряд Франції в рамках скорочення викидів СО2 прийняв рішення "пересадити" чиновників на велосипеди або електромобілі.

Про це повідомляє The Washington Post. За рішенням керівництва країни, з липня 2020 року всі державні службовці, які пересядуть на велосипеди або перейдуть на екологічно чистий транспорт, будуть отримувати щорічну премію обсягом в 200 євро.

Чиновники у Франції будуть змушені відмовитися від літаків і автомобілів

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Міністрам також будуть пропонувати користуватися поїздами, а не літаками, для робочих поїздок тривалістю не довше восьми годин.

Згодом міністр екології Елізабет Борн повідомила, що в п'ятницю поїде з візитом в північну Францію на поїзді. За її словами, президент реуспублікі Еммануель Макрон також пересяде на авто з гібридним двигуном.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL писав, що заступник міністра енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Рябчин запропонував дозволити державним установам купувати недорогі електромобілі.

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Автор
Алекс Шухарт
Теги
Green Oboz Викиди СО2 Екологія
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