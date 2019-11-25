"Cтане культовим": Tesla Cybertruck у США напророкували приголомшливий успіх

Електричний пікап Tesla Сybertruck у США чекає фінансовий і психологічний успіх, незважаючи на сміливий дизайн і невдалу презентацію.

Про це написав директор мережі електрозаправок TOKA Стефан Благовісний у своєму блозі на сайті "Ліга Бізнес". За його словами, ключем успіху електрокара є його показники й ціна на місцевому ринку.

Електрокар Tesla Cybertruck hotrod.com

"Подивіться на характеристики Cybertruck. Низька, як для класу, ціна, традиційно невелика вартість володіння електромобілем, відмінна потужність і купа ексклюзивних технологій. Маємо потенційну хітяру", – зазначив він.

Благовісний наводить приклад комплектації електромобіля і зауважує низький рівень вартості, яку виробник заявляє за анонсованих параметрів транспортного засобу.

"Всього за $39,9 тис. можна буде придбати задньоприводну модель з одним мотором, максимальною швидкістю 176 км/год, запасом ходу 400+ км, і масою причепа в 3,4 тонни. Є ще проміжна модель, є і топова – за $69,9 тис. можна купити повнопривідний Cybertruck з трьома моторами, максималкою 209 км/год, запасом ходу аж 800+ км, і масою причепа в 6,3 тонни. До швидкості 100 км/год ця моща розганяється всього за 2,9 секунд", – підкреслює бізнесмен.

Електричний пікап Tesla Cybertruck electrek.co

Він також нагадав, що хоча продажі новинки стартують у 2021 році, проте за перші два дні після презентації модель отримала 200 тис. замовлень. У грошовому вираженні це принесе компанії приблизно $7,55 млрд, підкреслює Благовісний.

"І ось тепер уявіть, як у 2021 все це виїде на американські дороги. Я впевнений, що всі сумніви щодо дизайну одразу відпадуть, і Cybertruck дуже швидко стане якщо не загальноприйнятим стандартом, то прикладом для наслідування з боку багатьох автовиробників. У першого пікапа від Маска є всі шанси стати культовим – і не тільки в модельному ряду Tesla, але й у своєму класі, поряд з уже легендарними Ford F-150 і Dodge Ram", – резюмує експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 листопада Маск вперше показав електричний пікап Сybertruck з броньованим кузовом і армованим склом під час презентації в Лос-Анджелесі. У соціальних мережах окремої уваги удостоївся футуристичний дизайн електрокара, який отримав масу суперечливих оцінок.

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