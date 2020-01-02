BMW начала разработку беспроводной зарядки для электрического транспорта: что придумали инженеры

Компания BMW подала патент на устройство для беспроводной зарядки электрических мотоциклов.

Об этом сообщает Electrek. Благодаря решению инженеров владельцы электробайков смогут "заправляться" без использования проводов.

topgear.com

Ключевым элементом устройства станет модифицированная подножка мотоцикла. Для начала зарядки мотоцикл должен касаться площадки боковой подножкой, в которой, согласно патенту, расположен приемник для беспроводного заряда.

Мощность беспроводного заряда зависит от расстояния между зарядным устройством и приемником. Когда водитель паркуется, подножка опускается на зарядное устройство со встроенной катушкой переменного тока, обеспечивая максимальную производительность системы.

Патент на создание устройства electrek.co

На данный момент сложно оценить скорость, с которой система может зарядить мотоцикл. Большинство электробайков оборудованы зарядным устройством, которое позволяет провести полную зарядку за ночь. Беспроводная система, вероятно, будет ближе к этому варианту, отмечает издание.

У некоторых моделей электрических мотоциклов, например, у Harley-Davidson LiveWire и Lightning Strike, есть быстрая зарядка, и аккумулятор пополняется примерно за 40 минут. Однако едва ли беспроводная система BMW сравнится с ней в ближайшее время, подчеркивают авторы.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как компания Connected Curb создала беспроводные зарядные станции для электромобилей, которые предлагает установить на территории Великобритании.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!