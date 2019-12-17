Заряжаются от солнечного света: представлены уникальные беспроводные наушники

Компания JBL запустила на платформе Indiegogo кампанию по сбору денег для создания беспроводных наушников Reflect Eternal на солнечных батареях.

На данный момент собрано более 159% процентов от необходимой суммы, при этом до конца сбора средств осталось 29 дней, говорится на странице проекта. Первые наушники с "безграничным временем работы" инвесторы могут получить в 2020 году.

Беспроводные наушники Reflect Eternal indiegogo.com

Для ободков наушников производитель планирует использовать материал Powerfoyle от шведской фирмы Exeger. Его создатели утверждают, что материал способен преобразовывать солнечный и даже искусственный свет в энергию для подзарядки.

Беспроводные наушники Reflect Eternal indiegogo.com

Беспроводные наушники Reflect Eternal indiegogo.com

Для полной зарядки батареи наушников достаточно провести 1,5 часа под прямыми солнечными лучами, чего хватит на 68 часов воспроизведения музыки, утверждает JBL. При этом наушники можно заряжать и с помощью кабеля: производитель гарантирует 2 часа работы после 15 минут зарядки.

Беспроводные наушники Reflect Eternal indiegogo.com

Беспроводные наушники Reflect Eternal indiegogo.com

После выхода устройство планируют продавать за $165 в США и Германии. При этом инвесторы, которые вложит средства до окончания кампании, смогут получить наушники за $99.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в Швеции создали "комнатные" фотоэлектрические панели для зарядки гаджетов, которые способны генерировать электроэнергию, улавливая искусственное освещение в закрытых помещениях.

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