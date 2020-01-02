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2 січня • оновлено в 16:34
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BMW почала розробку бездротової зарядки для електричного транспорту: що придумали інженери

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Компанія BMW подала патент на пристрій для бездротової зарядки електричних мотоциклів.

Про це повідомляє Electrek. Завдяки рішенню інженерів власники електробайків зможуть "заправлятися" без використання проводів.

BMW почала розробку бездротової зарядки для електричного транспорту: що придумали інженери

topgear.com

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Ключовим елементом пристрою стане модифікована підніжка мотоцикла. Для початку зарядки мотоцикл повинен торкатися майданчика бічною підніжкою, в якій, згідно до патенту, розташовано приймач для бездротового заряду.

Потужність бездротового заряду залежить від відстані між зарядним пристроєм і приймачем. Коли водій паркується, підніжка опускається на зарядний пристрій з вбудованою котушкою змінного струму, забезпечуючи максимальну продуктивність системи.

Патент на створення пристрою

Патент на створення пристрою

electrek.co

На даний момент складно оцінити швидкість, з якою система може зарядити мотоцикл. Більшість електробайків обладнано зарядним пристроєм, який дозволяє провести повну зарядку за ніч. Бездротова система, ймовірно, буде ближче до цього варіанту, відзначає видання.

У деяких моделей електричних мотоциклів, наприклад, у Harley-Davidson LiveWire і Lightning Strike, є швидка зарядка, і акумулятор поповнюється приблизно за 40 хвилин. Однак навряд чи бездротова система BMW зрівняється з нею найближчим часом, підкреслюють автори.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як компанія Connected Curb створила бездротові зарядні станції для електромобілів, які пропонує встановити на території Великобританії.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Електротранспорт
Місце
Німеччина
Теги
електромобілі Green Oboz
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