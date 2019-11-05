Автомобилем года в Германии стал скандально известный электрокар: фото и видео

В Германии премию "Автомобиль 2020 года" (GCOTY) получил электрокар Porsche Taycan, который в финале соревновался за первое место с BMW 3-Series G20 и Opel Corsa.

Об этом сообщает профильный портал GTSpirit. Победителя выбирала группа автомобильных журналистов из немецких СМИ (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Участники премии GCOTY gtspirit.com

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Издание отметило, что для участия в премии автомобилю нужно было быть новым, и продаваться по цене порядка $100 тыс, чтобы исключить участие особо экзотических авто. Автомобили оценивались в соответствии с их достоинствами в каждом сегменте.

Porsche Taycan gtspirit.com

В конкурсе участвовали 35 авто от компаний BMW, Porsche, Peugeot, Opel и Mazda, причем каждая из компания прислала на конкурс несколько моделей. Издание также отмечает, что в первую пятерку не вошел ни один внедорожник или кроссовер.

Porsche Taycan gtspirit.com

Porsche Taycan gtspirit.com

Во время дорожных тестов журналисты проверяли автомобили на гоночных трассах и на автобане без ограничения скорости. Выяснилось, что Porsche Taycan предлагает "практически идеальный опыт вождения, при этом ощущения значительно разнятся в зависимости от выбранного режима вождения", отмечает издание.

Porsche Taycan gtspirit.com

Porsche Taycan gtspirit.com

Судьи отметили, что отдали премию Porsche Taycan в первую очередь за его дизайн и технологические характеристики, что позволило ему опередить других претендентов. Экологичность авто сыграло незначительную роль, подчеркивает издание.

Porsche Taycan gtspirit.com

Porsche Taycan gtspirit.com

Также журналисты напоминают, что Taycan стал вторым электрокаром, который получает эту премию. В прошлом году призовое место занял электромобиль Jaguar I-Pace, который в соревновании опередил Volkswagen Touareg, Audi A6, Peugeot 508 и Hyundai Nexo.

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