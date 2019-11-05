Автомобілем року в Німеччині став скандально відомий електрокар: фото і відео

У Німеччині премію "Автомобіль 2020 року" (GCOTY) отримав електрокар Porsche Taycan, який у фіналі змагався за перше місце з BMW 3-Series G20 і Opel Corsa.

Про це повідомляє профільний портал GTSpirit. Переможця обирала група автомобільних журналістів з німецьких ЗМІ (щоб подивитися відео, доскрольте новинe до кінця).

Учасники премії GCOTY gtspirit.com

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Видання відзначило, що для участі в премії автомобілю потрібно було бути новим, і продаватися за ціною близько $100 тис, щоб виключити участь особливо екзотичних авто. Автомобілі оцінювалися відповідно до їх переваг в кожному сегменті.

Porsche Taycan gtspirit.com

У конкурсі брали участь 35 авто від компаній BMW, Porsche, Peugeot, Opel і Mazda, причому кожна з компанія надіслала на конкурс кілька моделей. Видання також зазначає, що в першу п'ятірку не ввійшов жоден позашляховик чи кросовер.

Porsche Taycan gtspirit.com

Porsche Taycan gtspirit.com

Під час дорожніх тестів журналісти перевіряли автомобілі на гоночних трасах і на автобані без обмеження швидкості. З'ясувалося, що Porsche Taycan пропонує "практично ідеальний досвід водіння, при цьому відчуття значно різняться в залежності від обраного режиму водіння", відзначає видання.

Porsche Taycan gtspirit.com

Porsche Taycan gtspirit.com

Судді відзначили, що віддали премію Porsche Taycan в першу чергу за його дизайн і технологічні характеристики, що дозволило йому випередити інших претендентів. Екологічність авто зіграло незначну роль, підкреслює видання.

Porsche Taycan gtspirit.com

Porsche Taycan gtspirit.com

Також журналісти нагадують, що Taycan став другим електрокаром, який отримує цю премію. У минулому році призове місце зайняв електромобіль Jaguar I-Pace, який в змаганні випередив Volkswagen Touareg, Audi A6, Peugeot 508 і Hyundai Nexo.

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