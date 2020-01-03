"Те, що померло, вже не врятувати": вугільній енергетиці передрекли важкі часи

Через падіння попиту на генерацію електроенергії за допомогою вугілля на користь відновлюваної енергетики, в майбутньому немає ніякого сенсу підтримувати роботу збиткових вугільних шахт.

Про це в своєму Telegram-каналі пише блогер Денис Казанський. За його словами, "для вугільників грядуть важкі часи".

Закриття вугільної електростанції Hemweg в Нідерландах nos.nl

Блогер нагадує, що в 2019 році енергетики Німеччини вперше виробили більше електроенергії з поновлюваних джерел (сонця і вітру), ніж з вугілля. За його словами, це говорить про те, що Європа поступово відмовляється від викопних видів палива і вугілля зокрема.

Відзначимо що за даними організації BDEW і центру досліджень ZSW, в 2019 році частка "зеленої" енергетики у валовому споживанні країни склала 43%. В цілому на основі відновлюваних джерел енергії було вироблено понад 244 млрд кВт-год.

Як приклад блогер також наводить закриття вугільної електростанції Хемвег в Амстердамі. Влада Нідерландів прийняла рішення достроково закрити об'єкт після того, як програла судову справу проти екологічної організації Urgenda. У 2019 станція стала джерелом викидів майже 3,6 мегатонни СО2, що склало близько 2% всіх викидів Нідерландів.

"Для вугільників грядуть важкі часи. Попит на енергетичне вугілля вже впав і буде падати далі. У цих умовах, звичайно, вже зовсім немає ніякого сенсу підтримувати збиткові вугільні шахти. Те, що померло, вже не врятувати", – запевняє блогер.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як уряд Німеччини закрив Філіпсбургскую атомну електростанцію потужністю 1468 МВт.

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