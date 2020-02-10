Ілон Маск не боїться коронавірусу: Tesla всупереч побоюванням запустила фабрику в Китаї

Керівництво компанії Tesla прийняло рішення відновити роботу фабрики Giga Shanghai в Китаї після зупинки через спалах коронавірусу в регіоні.

Про це повідомляє TesManian. За даними очевидців, 10 лютого працівники почали прибувати на підприємство з самого ранку.

"Охорона ретельно оглядає і допитує власників авто, які не є співробітниками Tesla. Дозвіл на роботу і парковку необхідно перевірити перед в'їздом. Перед офіційним входом на територію заводу кожен повинен пройти ще один огляд", – повідомляють очевидці.

О 7:40 на парковці співробітників почали з'являтися службові авто. Весь персонал з відмінними знаками Tesla, починаючи з робітників і закінчуючи менеджерами, був у противірусних масках

Судячи з фото, значну частину робітників фабрики звозили централізовано на автобусах. На думку Tesla, це повинно підвищити безпеку людей, яким таким чином не доводиться користуватися громадським транспортом.

Також повідомляється, що територія навколо Gigafactory патрулюється. Охоронці перевіряють кожен автомобіль, який під'їжджає до підприємства для підвищення безпеки.

При цьому влада Шанхаю відзначила, що готова допомогти Tesla якомога швидше відновити роботу підприємства.

Раніше OBOZREVATEL писав, що компанія Tesla оголосила про тимчасове закриття своєї фабрики в Шанхаї ; на цей крок їй довелося піти через розпорядження влади Китаю в рамках боротьби з коронавірусів 2019 nCoV.

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