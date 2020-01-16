Це не Tesla: став відомий несподіваний лідер на ринку електрокарів майбутнього

Компанія Volkswagen випустить понад 14 млн електромобілів до 2028 року, що зробить її світовим лідером серед виробників електричних авто.

Про це повідомляє GreenTechMedia. у такий спосіб, зазначає видання, лідерські позиції в разі збереження динаміки виробництва на ринку будуть точно не в Tesla.

Глава компанії Tesla Ілон Маск meldingcloud.com

Свій аналіз експерти Wood Mackenzie будують на прогнозі Volkswagen, яка поставила перед собою завдання випустити до 2028 року 22 млн електромобілів. Ця мета дуже далека від реальності, впевнені аналітики, і до зазначеного терміну концерн навряд чи зможе виконати свою обіцянку.

"Для того, щоб продати 22 млн електромобілів, компанії доведеться до 2028 року захопити 53% ринку, а також скупити 57% всіх акумуляторів, що буде вельми складно зробити. Значно реалістичніша цифра в 14 млн. Вона заснована на виробничих потужностях компанії і на оцінці поступового вдосконалення технологій", – стверджує видання.

Для того, щоб досягти порогу в 14 млн авто, компанії потрібно буде виконати лише 63% від поставленого перед собою завдання, проте навіть таке досягнення забезпечить німецькому концерну 27% всього світового ринку. Однак тоді компанії доведеться отримати контракти на 30% світового виробництва батарей для електрокарів, пишуть автори.

"Експерти Wood Mackenzie неспроста звертають стільки уваги на зарядні пристрої: зараз в Європі їх майже не виробляють, і для агресивної стратегії німецького концерну це стане серйозною перешкодою. VW вже уклала договори з найбільшими китайськими та корейськими виробниками, а також інвестувала $1 млрд у шведського виробника акумуляторів Northvolt. Жару до вогню підкинула Samsung, яка оголосила, що не зможе постачати VW заплановану раніше кількість батарей", – повідомляє видання.

Водночас аналітики агентства WoodMac стверджують, що до 2028 року Tesla продасть 6 млн електромобілів. Ця цифра може зрости до 8 млн, якщо інженери Ілона Маска випустять електромобіль у базовій комплектації вартістю майже $25 тис. Крім того, ще в 2018 році глава Volkswagen Герберт Діс заявив, що має намір "випускати такі ж електромобілі, як Tesla, тільки вдвічі дешевші".

Сам Ілон Маск стверджує, що хоче контролювати 1% всіх проданих автомобілів, не тільки електричних і з акумуляторами. Для цього компанії доведеться розширити свій асортимент, зазначають аналітики, які також підкреслюють, що Tesla зараз займає на ринку електромобілів сильну позицію потенційного лідера.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як в Європі продажу електромобілів з урахуванням гібридних моделей досягли майже 55% від загальної кількості автомобілів, які були продані в 2019 році.

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