Стихийное бедствие неожиданно помогло "зеленой" энергетике Германии

В Германии во время зимнего урагана "Сабина" морские и наземные ветроэлектростанции покрывали около 60% потребления электроэнергии страны.

Об этом говорится в отчете центра Agora Energywenden, пишет EcoTown. Солнечная энергия в течение дня, как отмечают аналитики, тоже способствовала высокому выработке "зеленой" электроэнергии в этот период.

Ураган "Сабина" bricartsmedia.org

В те часы, когда активность урагана была особенно высокой, в энергосеть Германии подавалось около 43,7 ГВт ветровой электроэнергии. Для сравнения, предыдущий рекорд был установлен на уровне 43,4 ГВт.

По словам представителя оператора Amprion, для операторов сети шторм "Сабина" был большой проблемой, так как подача электроэнергии от ветряных турбин была неравномерной, а ветродвигатели отключались при слишком сильных порывах. По данным Amprion и Tennet, повреждений на высоковольтных линиях от шторма не было.

Стоит отметить, что в 2019 году около 43% потребления электроэнергии в Германии приходилось на возобновляемые источники энергии.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в Японии стартап Challenergy разработал ветрогенератор Magnus, который сможет преобразовывать энергию тайфунов.

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