Стихійне лихо несподівано допомогло "зеленій" енергетиці Німеччини

У Німеччині під час зимового урагану "Сабіна" морські і наземні вітроелектростанції покривали близько 60% споживання електроенергії країни.

Про це йдеться в звіті центру Agora Energywenden, пише EcoTown. Сонячна енергія протягом дня, як відзначають аналітики, теж сприяла високому виробленні "зеленої" електроенергії в цей період.

Ураган "Сабіна" bricartsmedia.org

У ті години, коли активність урагану була особливо високою, в енергомережу Німеччини подавалося близько 43,7 ГВт вітрової електроенергії. Для порівняння, попередній рекорд був встановлений на рівні 43,4 ГВт.

Зі слів представника оператора Amprion, для операторів мережі шторм "Сабіна" був великою проблемою, оскільки подача електроенергії від вітряних турбін була нерівномірною, а вітродвигуни відключалися при дуже сильних поривах. За даними Amprion і Tennet, пошкоджень на високовольтних лініях від шторму не було.

Варто відзначити, що в 2019 році близько 43% споживання електроенергії в Німеччині доводилося на поновлювані джерела енергії.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, що в Японії стартап Challenergy розробив вітрогенератор Magnus, який зможе перетворювати енергію тайфунів.

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