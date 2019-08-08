Украинцы смогут снова получать теплые кредиты: что это даст

Два государственных банка “Приватбанк” и “Укргазбанк” возобновили выдачу теплых кредитов для ОСМД.

Правительство Украины выделило на программу утепления жилых домов 380 млн грн. Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению заключило дополнительные договора о сотрудничестве с государственными “ПриватБанком” и “Укргазбанком" на софинансирование выделенных правительством средств, сообщает пресс-служба Госэнергоэффективности.

Это означает, что 3 тысячи ОСМД – это больше 230 тысяч семей – еще в этом году смогут:

получить 1 млрд грн "теплых кредитов"

получить до 70% возмещения из госбюджета и дополнительные компенсации из местных бюджетов

экономить от 50% на коммунальных услугах

повысить стоимость квартир в среднем на 30%

Теплые кредиты от госбанков снова доступны

В Ведомстве призывают правления ОСМД подавать заявки в банки. Вместе с заявкой нужно подготовить проект на утепление многоэтажки.

Кроме того глава Энергоффективности Сергей Савчук призвал местную власть рассмотреть возможность увеличить финансирование местных программ удешевления "теплых кредитов" в пользу общин.

Ранее OBOZREVATEL писал о правах и обязанностях участников ОСМД, прописанных в украинском законодательстве и о том, что можно и нужно делать каждому из них.

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