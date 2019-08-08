Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Финансы

Украинцы смогут снова получать теплые кредиты: что это даст

423 Читать материал на украинском

Два государственных банка “Приватбанк” и “Укргазбанк” возобновили выдачу теплых кредитов для ОСМД.

Правительство Украины выделило на программу утепления жилых домов 380 млн грн. Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению заключило дополнительные договора о сотрудничестве с государственными “ПриватБанком” и “Укргазбанком" на софинансирование выделенных правительством средств, сообщает пресс-служба Госэнергоэффективности.

Это означает, что 3 тысячи ОСМД – это больше 230 тысяч семей – еще в этом году смогут:

  • получить 1 млрд грн "теплых кредитов"

  • получить до 70% возмещения из госбюджета и дополнительные компенсации из местных бюджетов

  • экономить от 50% на коммунальных услугах

  • повысить стоимость квартир в среднем на 30%

Новости
Зеленский подписал закон об электромобилях: что он даст украинцам

Теплые кредиты от госбанков снова доступны

Теплые кредиты от госбанков снова доступны

В Ведомстве призывают правления ОСМД подавать заявки в банки. Вместе с заявкой нужно подготовить проект на утепление многоэтажки.

Кроме того глава Энергоффективности Сергей Савчук призвал местную власть рассмотреть возможность увеличить финансирование местных программ удешевления "теплых кредитов" в пользу общин.

Ранее OBOZREVATEL писал о правах и обязанностях участников ОСМД, прописанных в украинском законодательстве и о том, что можно и нужно делать каждому из них.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Жизнь в стиле эко" на OBOZREVATEL.

Тема
Жизнь в стиле эко
Место
Украина
Теги
Green Oboz энергоэффективность тепло
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...