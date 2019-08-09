Замість бетону: вчені створили інноваційні сонячні панелі

У Німеччині розробили гнучкі сонячні елементи на тканинній основі.

Їх планують використати на фасадах будівель і вантажівках як тентів, повідомляє The Engineer. Розробка стала можлива завдяки проекту PhotoTex, спрямованому на розвиток текстильної промисловості.

Автори винаходу хочуть використовувати тонкоплівкові фотогальванічні елементи в тентових вантажівках для вироблення електроенергії для потреб водія в дорозі або на парковці. Так само фотоелектричним текстилем можна покривати фасади будівель замість бетонної штукатурки.

На скловолокно треба нанести фотоелектричні і електродні шари

Щоб створити гнучкі фотоелементи на текстильній основі, знадобилося об'єднати передові керамічні технології та досягнення текстильної галузі.

У роботі довелося врахувати такі важливі фактори як те, що тканина повинна відповідати вимогам пожежної безпеки, мати високу міцність на розрив і бути дешевою у виробництві. Для виконання всієї трьох завдань підійшла склотканина. Крім того сонячні елементи ламіновані і на них нанесено додатковий захисний шар для підвищення надійності.

Поки продемонстровані функціональні можливості нових сонячних панелей. Далі розробники зосередять зусилля на підвищенні їх ефективності. У разі успіху перші текстильні фотоелементи будуть готові до серійного випуску приблизно за п'ять років.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про рекордні успіхи сонячної генерації Німеччини, яка разом з іншими зеленими джерелами енергії вперше виробила більше електроенергії за півроку, ніж атомна і вугільна генерація разом узяті.

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