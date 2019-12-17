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17 декабря • обновлено в 11:20
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/ Солнечная энергетика

В Европе "зеленая" энергетика совершила громкий прорыв

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На территории Европы в 2019 году установили 16,7 ГВт мощностей солнечных электростанций, что в два раза превышает уровень 2018 года.

Таким образом нынешний год не только в два раза превысил параметры предыдущего, но и стал рекордным с 2010 года, сообщает издание NewEurope. Снижение стоимости солнечных станций также повлияло на динамику развития индустрии, отмечают авторы.

Солнечная электростанция

Солнечная электростанция

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"Солнечная энергетика в Европе процветает. Мы вступили в новую эру развития, поскольку в 2019 году было установлено больше новых солнечных электростанций, чем любых других технологий производства электроэнергии. Рост новых мощностей демонстрирует, что солнечная энергетика находится на правильном пути, а также помогает претворить в жизнь концепцию перехода Европы на "зеленые" технологии", – заявила исполнительный директор аналитического агентства SolarPower Europe Вальбурга Хемецбергер.

Эксперты отмечают несколько причин роста количества солнечных установок в Европе. В первую очередь отмечается увеличение конкурентоспособности технологии, которая "уже сегодня может служить наиболее дешевым способом получения электроэнергии", отмечает издание.

Кроме того, к 2030 году страны Европейского союза должны достичь уровня в 32% возобновляемой энергетики. Для этого правительства стран ЕС планируют использовать значительно подешевевшие солнечные электростанции.

"В 2019 году самым крупным ростом рынка солнечной энергии может похвастаться Испания, прибавившая 4,7 ГВт к рынку "зеленой" генерации. Это ее самое большое достижение в этой области с 2008 года. Также среди стран-лидеров можно выделить Германию (прирост 4 ГВт), Нидерланды (2,5 ГВт), Францию (1,1 ГВт) и Польшу, которая увеличивала свои солнечные мощности почти в 4 раза интенсивней (784 МВт)", – подчеркивают авторы.

Всего из 26 стран ЕС из 28 установили в 2019 году солнечных панелей больше, чем в прошлом году (всего 131,9 ГВТ).

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как компания Heliogen в США показала видео работы солнечной электростанции гелиотермального типа, которая позволит перевести индустрию производства стали и цемента на "зеленую" энергию.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Солнечные панели
Место
Украина
Теги
Green Oboz возобновляемая энергия альтернативная энергетика
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