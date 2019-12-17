В Європі "зелена" енергетика здійснила гучний прорив

На території Європи у 2019 році встановили 16,7 ГВт потужностей сонячних електростанцій, що вдвічі більше за рівень 2018 року.

У такий спосіб поточний рік не тільки вдвічі перевищив параметри попереднього, але й став рекордним із 2010 року, повідомляє видання NewEurope. Зниження вартості сонячних станцій також вплинуло на динаміку розвитку індустрії, зазначають автори.

Сонячна електростанція inhabitat.com

"Сонячна енергетика в Європі процвітає. Ми вступили в нову еру розвитку, оскільки у 2019 році було встановлено більше нових сонячних електростанцій, ніж будь-яких інших технологій виробництва електроенергії. Зростання нових потужностей демонструє, що сонячна енергетика перебуває на правильному шляху, а також допомагає втілити в життя концепцію переходу Європи на "зелені" технології", – заявила виконавча директорка аналітичного агентства SolarPower Europe Вальбурга Гемецберґер.

Експерти звертають увагу на низку причин зростання кількості сонячних установок у Європі. Насамперед називається збільшення конкурентоспроможності технології, яка "вже сьогодні може служити найбільш дешевим способом отримання електроенергії", стверджує видання.

Крім того, до 2030 року країни Європейського союзу мають досягти позначки 32% відновлюваної енергетики. Для цього уряди країн ЄС планують використовувати сонячні електростанції, які значно подешевшали останнім часом.

"У 2019 році найбільшим зростанням ринку сонячної енергії може похвалитися Іспанія, яка додала 4,7 ГВт до ринку "зеленої" генерації. Це її найбільше досягнення в цій галузі з 2008 року. Також серед країн-лідерів можна виділити Німеччину (приріст 4 ГВт ), Нідерланди (2,5 ГВт), Францію (1,1 ГВт) і Польщу, яка збільшувала свої сонячні потужності майже вчетверо інтенсивніше (784 МВт)", – підкреслюють автори.

Всього у 2019 році 26 країн ЄС встановили більше сонячних панелей, ніж торік (всього 131,9 ГВТ).

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як компанія Heliogen у США показала відео роботи сонячної електростанції геліотермального типу, яка дозволить перевести індустрію виробництва сталі й цементу на "зелену" енергію.

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