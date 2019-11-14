Главная Новости
14 ноября • обновлено в 17:29
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Солнечная энергетика

Не боится жары и нагрузок: в США решили добывать электричество с помощью дорог

493
Читать материал на украинском

Расположенная в американском штате Айдахо компания Solar Roadways разрабатывает дорожное покрытие из модульных солнечных панелей, устойчивых к сильным и регулярным повреждениям.

Об этом сообщает AutoBlog. По мнению авторов, несмотря на неудачи предшественников, которые пытались реализовать эту идею на практике, у американских инженеров есть шанс на успех.

Экспериментальная солнечная дорога во Франции

Экспериментальная солнечная дорога во Франции

wccftech.com

Новости
В Швеции создали дорогу, которая сама заряжает электрокары

По данным исследователей, одна двухсотая поверхности планеты покрыта дорогами. Эту площадь можно использовать для добычи энергии и снабжения электричеством окружающих объектов.

Подобный проект пытались реализовать во Франции в 2018 года, однако впоследствии стало известно, что проект не оправдал ожиданий, показав куда более низкие результаты, чем планировали ее создатели. За три года использования дорога физически износилась, не окупив сумму в $5,2 млн за каждый километр.

Инженеры из США предлагают использовать закаленное стекло с повышенным коэффициентом прочности, которое выдерживает вес большого грузовика. В таких дорогах будет использоваться светодиодная подсветка в качестве разметки, что снизит затраты на создание дороги.

Также рассматривается возможность по внедрению нагревательных элементов, тогда понятие "гололед" осталось бы в прошлом. В идеале дорожное покрытие должно индукционным методом заряжать электромобили.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как компания Toyota при поддержке правительства Японии начали тестировать гибридный автомобиль Prius Phv Solar, который не нужно заряжать.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Солнечные панели" на OBOZREVATEL.

Автор
Алекс Шухарт Алекс Шухарт
Тема
Солнечные панели
Место
США
Теги
Green Oboz альтернативная энергетика
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
5
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги