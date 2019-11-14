Не боится жары и нагрузок: в США решили добывать электричество с помощью дорог

Расположенная в американском штате Айдахо компания Solar Roadways разрабатывает дорожное покрытие из модульных солнечных панелей, устойчивых к сильным и регулярным повреждениям.

Об этом сообщает AutoBlog. По мнению авторов, несмотря на неудачи предшественников, которые пытались реализовать эту идею на практике, у американских инженеров есть шанс на успех.

Экспериментальная солнечная дорога во Франции wccftech.com

По данным исследователей, одна двухсотая поверхности планеты покрыта дорогами. Эту площадь можно использовать для добычи энергии и снабжения электричеством окружающих объектов.

Подобный проект пытались реализовать во Франции в 2018 года, однако впоследствии стало известно, что проект не оправдал ожиданий, показав куда более низкие результаты, чем планировали ее создатели. За три года использования дорога физически износилась, не окупив сумму в $5,2 млн за каждый километр.

Инженеры из США предлагают использовать закаленное стекло с повышенным коэффициентом прочности, которое выдерживает вес большого грузовика. В таких дорогах будет использоваться светодиодная подсветка в качестве разметки, что снизит затраты на создание дороги.

Также рассматривается возможность по внедрению нагревательных элементов, тогда понятие "гололед" осталось бы в прошлом. В идеале дорожное покрытие должно индукционным методом заряжать электромобили.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как компания Toyota при поддержке правительства Японии начали тестировать гибридный автомобиль Prius Phv Solar, который не нужно заряжать.

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