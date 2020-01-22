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22 січня • оновлено в 16:31
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/ Сонячна енергетика

В Європі на дорогах встановлять бар'єри з сонячних панелей: з якою метою

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Уряд Нідерландів планує побудувати багатокілометрову сонячну електростанцію уздовж автомагістралі А37 на північному сході провінції Дренте.

Про це пише PV Magazine. Реалізацією масштабного проекту, головним завданням якого є захист від шуму, займеться агентство з управління водними ресурсами Rijkswaterstaat.

В Європі на дорогах встановлять бар'єри з сонячних панелей: з якою метою

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Для реалізації проекту Європейська комісія виділила 1,4 млн євро. Сонячні панелі встановлять на території в 300 га вздовж кожної сторони 40-кілометрового відрізка траси. Крім того, фотоелектричні модулі також буде змонтовано в центральній частині шосе між двома смугами руху.

Проект є частиною державної програми з електрифікації та встановлення шумових захисних об'єктів, і не порушить природне сприйняття навколишнього ландшафту, відзначають автори. Для цього ще в 2016 році були проведені необхідні дослідження.

Це вже не перший проект такого роду в країні – в жовтні 2017 року компанія Heijmans анонсувала створення шумозахисних бар'єрів з вбудованими двосторонніми сонячними батареями на кількох автомагістралях в Нідерландах. Їх перший проект являє собою ділянку траси А50 довжиною 400 м у міста Уден.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що компанія Solar Roadways в США розробляє дорожнє покриття з модульних сонячних панелей, стійких до сильних і регулярним пошкоджень.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Сонячні панелі
Місце
Нідерланди
Теги
Green Oboz відновлювальна енергія
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