В Европе строители будут получать материалы благодаря энергии солнца

В Европе на острове Кипр запустили солнечную электростанцию мощностью 8 МВт, которая будет обеспечивать "чистой" энергией завод по производству цемента.

Об этом сообщает "Вестник Кипра". Станция стоимостью 6,5 млн евро станет самой большой в регионе.

Солнечная электростанция vkcyprus.com

Предполагается, что станция поможет Кипру снизить выбросы углекислого газа на 10 тыс. тонн СО2 в год. Подрядчиками при создании объекта выступили компании Sunel UK Ltd и Sunel (Cyprus) Ltd.

Владельцы станции подчеркивают, что это один из 17 проектов, которые реализует цементный завод в рамках выполнения общеевропейских задач по борьбе с изменением климата. На данный момент станция будет обеспечивать порядка 10% от общего объема энергии, которая нужна производству.

Стоит отметить, что подобные инициативы уже реализовываются в мире. Ранее стало известно, что золотодобывающий рудник Agnew в Австралии перейдет на питание от солнечной и ветряной энергии.

В рамках первого этапа модернизации на шахте установят солнечные панели. Во время второго этапа шахту дополнительно оснастят пятью ветряными турбинами и запасным аккумулятором.

В это же время в Египте компания Centamin сообщила о планах построить солнечную электростанцию, энергия которой будет использована для добычи золота на рудниках. По словам компании, ввод в строй солнечной электростанции позволит ей снизить потребление дизельного топлива на 18 млн литров в год.

Ранее OBOZREVATEL писал, что металлургическая компания SSAB в Швеции заявила о планах отказаться от угля в производстве стали и перейти на водород.

Будь в «зеленом» тренде: следи за нашими новостями в Telegram