В Європі будівельники отримуватимуть матеріали завдяки енергії сонця

У Європі на острові Кіпр запустили сонячну електростанцію потужністю 8 МВт, яка забезпечуватиме "чистою" енергією завод із виробництва цементу.

Про це повідомляє "Вісник Кіпру". Станція вартістю 6,5 млн євро стане найбільшою в регіоні.

Сонячна електростанція vkcyprus.com

Передбачається, що вона допоможе Кіпру знизити викиди вуглекислого газу на 10 тис. тонн СО2 на рік. Підрядниками під час створення об'єкта виступили компанії Sunel UK Ltd і Sunel (Cyprus) Ltd.

Власники станції підкреслюють, що це один із 17 проєктів, які реалізує цементний завод у рамках виконання загальноєвропейських завдань щодо боротьби зі зміною клімату. Наразі установа забезпечуватиме приблизно 10% від загального обсягу енергії, яка потрібна виробництву.

Варто згадати, що подібні ініціативи вже реалізовуються у світі. Раніше стало відомо, що золотодобувний рудник Agnew в Австралії перейде на живлення від сонячної та вітряної енергії.

В рамках першого етапу модернізації на шахті встановлять сонячні панелі. Під час другого етапу її додатково обладнають п'ятьма вітряними турбінами та запасним акумулятором.

Водночас у Єгипті компанія Centamin повідомила про плани побудувати сонячну електростанцію, енергія якої буде використана для видобування золота на рудниках. За словами компанії, запуск сонячної електростанції дозволить їй знизити споживання дизельного палива на 18 млн літрів на рік.

Раніше OBOZREVATEL писав, що металургійна компанія SSAB у Швеції заявила про плани відмовитися від вугілля у виробництві сталі та перейти на водень.

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