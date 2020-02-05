Европа стала отказываться от угля: промышленные гиганты выступили с заявлением

Металлургическая компания SSAB в Швеции заявила о планах отказаться от угля в производстве стали и перейти на водород.

Об этом сообщает ZME Science. В целом компания планирует сделать производство стали углеродно-нейтральным благодаря электрификации печей и переходу на возобновляемые источники энергии.

Производство стали

Согласно программе трансформации производства стали HYBRIT, в которой участвуют промышленные гиганты SSAB, LKAB и Vattenfall, к 2026 году планируется при создании стали заменить уголь водородом. Это позволит снизить выброс в атмосферу СО2 на 7% в Финляндии и на 10% в Швеции.

"Мы приблизили нашу первоначальную дату достижения цели, сдвинув ее с 2035 года. Мы пообещали нашим клиентам, что наша безуглеродная сталь выйдет на рынки Европы и Северной Америки в 2026 году. Мы переоснащаем наши фабрики и завершим все работы к 2040", – заявил директор по окружающей среде SSAB Харри Леппенен.

При этом компания планирует уже к 2025 году сократить выбросы СО2 на 25% благодаря переводу на электричество доменной печи на фабрике в городе Укселесунд. Затем, с 2030 по 2040 год, переоборудованию подвергнут все домны концерна, чтобы к 2045 году достичь полного углеродного нейтралитета.

"Основной продукт сталелитейной промышленности — не сталь, а углерод. В среднем на каждую тонну стали в атмосферу выбрасывается 1,8 тонн СО2, и этот показатель оставался без изменений на протяжении последнего десятилетия. Теперь промышленники пытаются изменить положение вещей", – пишет издание.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в США сталелитейная компания Nucor вместе с энергетической компанией Evergy откроют металлургический завод, который будет работать на энергии ветрогенераторов мощностью 75 МВт.

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