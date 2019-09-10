Вчені створили міні-реактор з "листя": як будуть використовувати

Вчені з Технічного університету Ейндховена створили "мініреактор", який працює за принципом рослинного фотосинтезу, поглинаючи сонячне світло для запуску хімічних реакцій.

Про це повідомляє пресслужба університету, розташованого на півдні Нідерландів. Водночас вчені з команди Тімоті Ноеля зазначають, що "мініреактори" в майбутньому можна буде масштабувати, використовуючи для різних цілей у хімічній промисловості.

Зразки "мініреакторів", які працюють на енергії сонця за принципом рослин tue.nl

Основною метою створення реактора, за твердженнями хіміків, є виготовлення енергії для синтезу двох лікарських препаратів: артемізиніну, який використовують для терапії малярії і аскарідолу, який зарекомендував себе, як ефективний засіб проти паразитів.

Перша версія "реактора" була випущена в 2016 році й основною його проблемою була мала кількість енергії, що генерується.

Вчені змогли вирішити цю проблему за допомогою технології, яка за допомогою силіконового каучуку копіює принцип перенесення рідини всередині листя дерев. У такий спосіб вийшло добути достатню кількість енергії, щоб у 2018 році запустити нову версію "мініреактора", яка майже не залежить від інтенсивності освітлення і здатна підтримувати стабільну хімічну реакцію.

Для цього довелося замінити каучук особливим оргсклом, яке дешевше, легше у виробництві і забезпечує високі показники заломлення світла.

"За допомогою цього "реактора" ви можете робити ліки в будь-якому місці. Вам потрібне тільки сонячне світло і цей пристрій", — зазначив глава групи розробників Тімоті Ноель.

Хоча дослідники все ще тестують технологію, вчені відзначають її високий потенціал, який допоможе фармацевтичним компаніям розробити способи більш екологічного виробництва ліків, оскільки нині для цього потрібні токсичні хімічні речовини і енергія, що часто отримується з викопного палива.

"Навряд чи є які-небудь перешкоди для застосування цієї технології на практиці, за винятком того факту, що вона працює тільки в денний час. Штучне листя чудово працює, а самі "реактори" легко масштабуються — недорога і автономна конструкція робить їх ідеальним варіантом для економічно ефективного виробництва хімікатів", — заявив Ноель.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у Німеччині зелена енергія вперше перевищила вугільну та атомну.

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