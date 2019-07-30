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Украинцы зарабатывают на энергии солнца. Появились новые факты: ТОП-3 областей-лидеров

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За первые 6 месяцев больше чем 3000 украинских семей поставили у себя в домах солнечные панели.

Об этом сообщил председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук . По его словам, за 6 месяцев больше чем 3000 домохозяйств установили солнечных панелей общей мощностью больше чем 85 МВт.

Украинцы зарабатывают на энергии солнца. Появились новые факты: ТОП-3 областей-лидеров

Это больше чем в 2 раза превышает цифры первого полугодия прошлого года: за первые 6 месяцев 2018 года панели установили 1400 домохозяйств.

На 1 июля 2019 года в Украине:

  • 12 000 семей используют солнечные панели

  • 280 МВт - общая мощность домашних СЭС

  • 240 млн евро - суммарный объем инвестиций в домашние СЭС

ТОП-3 областей - лидеров по количеству домашних СЭС:

  • больше 1500 (≈ 40 МВ) Днепропетровская

  • больше 1200 (≈ 33 МВт) Тернопольская

  • больше 1000 (≈ 20 МВт) Киевская (включая Киев)

Спрос на солнечные панели вырос после принятия в 2015 Закона о введении "зеленого" тарифа для домашних солнечных станций мощностью до 30 кВт с привязкой к курсу евро (№514–VIII ).

Кроме этого, как ранее сообщал OBOZREVATEL, 11 июля Верховная рада приняла законопроект №10357, вернувший владельцам малых наземных солнечных электростанций гарантии получения "зеленого" тарифа. Это тоже подстегнуло активность установки солнечных панелей украинскими семьями.

Тот факт, что в Украине около 6,5 млн домохозяйств, говорит о большом потенциале роста рынка использования солнечных панелей.

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Тема
Светлая энергия
Место
Украина
Тег
возобновляемая энергия
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