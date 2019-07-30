Українці заробляють на енергії сонця. З'явилися нові факти: ТОП-3 областей-лідерів

За перші 6 місяців більше ніж 3000 українських сімей поставили у себе в будинках сонячні панелі.
Про це повідомив голова Держенергоефективності Сергій Савчук. За його словами, за 6 місяців більше ніж 3000 домогосподарств встановили сонячні панелеі загальною потужністю більше ніж 85 МВт.
Це більше ніж в 2 рази перевищує цифри першого півріччя минулого року: за перші 6 місяців 2018 року панелі встановили 1400 домогосподарств.
Станом на 1 липня 2019 року в Україні:
12 000 сімей використовують сонячні панелі
280 МВт - загальна потужність домашніх СЕС
240 млн євро - сумарний обсяг інвестицій в домашні СЕС
ТОП-3 областей - лідерів за кількістю домашніх СЕС:
більше 1500 (≈ 40 МВ) – Дніпропетровська
більше 1200 (≈ 33 МВт) – Тернопільська
більше 1000 (≈ 20 МВт) – Київська (включно з містом Києвом)
Попит на сонячні панелі виріс після прийняття в 2015 Закону про введення "зеленого" тарифу для домашніх сонячних станцій потужністю до 30 кВт з прив'язкою до курсу євро (№514–VIII).
Крім цього, як раніше повідомляв OBOZREVATEL, 11 липня Верховна рада прийняла законопроект №10357, який повернув власникам малих наземних сонячних електростанцій гарантії отримання "зеленого" тарифу. Це теж посприяло активності встановлення сонячних панелей українськими родинами.
Той факт, що в Україні близько 6,5 млн домогосподарств, говорить про великий потенціал зростання ринку використання сонячних панелей.
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