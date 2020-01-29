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29 січня • оновлено в 18:57
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Сонячні панелі стануть в рази дешевше: в США зробили важливе відкриття

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У США вчені змогли зменшити товщину кристалічних кремнієвих пластин сонячних елементів. У перспективі можливе зменшення обсягу зі 160 до 40 мкм.

Про це повідомляє видання MIT News. Дослідники впевнені, що завдяки їх роботі можна в перспективі суттєво знизити вартість сонячних панелей.

Кремнієві сонячні панелі

Кремнієві сонячні панелі

agatelektro.com.ua

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Зменшити товщину кремнієвих сонячних елементів намагалися неодноразово, особливо років десять тому, коли ціни на кремній злетіли через обмежену пропозицію на ринку. Однак тонкий кремній легко ламався, збільшуючи вихід бракованого матеріалу на виробництві, при цьому сонячні елементи на його основі показували невисоку ефективність.

З урахуванням того, що в 90% всіх сонячних панелей використовується кристалічний кремній, зменшення його витрат в чотири рази дозволить істотно знизити вартість панелей. Крім того, це дозволить збільшити випуск сонячних елементів заводами: сьогодні темпи їх виробництва також є стримуючим фактором для розвитку "зеленої" енергетики.

Вчені впевнені, що нові технології прямого вирощування тонких заготовок (альтернатива вирізання їх з товстих кремнієвих циліндрів) дозволять знизити товщину ще більше – в межі, до 15 мкм. Настільки сильне здешевлення кремнієвих панелей дозволить їм конкурувати з фотоелектричними модулями з перовськита, привабливість яких сьогодні багато в чому обумовлена їх низькою вартістю в порівнянні з кремнієвими.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як вчені з Національного інституту науки і технологій Ульсан в Південній Кореї створили прозорі сонячні панелі, які можна встановлювати на вікнах будівель.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Сонячні панелі
Місце
США
Теги
Green Oboz відновлювальна енергія
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