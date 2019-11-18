Солнечная электростанция "на дому": названы сроки окупаемости

Установленные в домашних условиях наземные солнечные панели могут окупиться примерно за 8-9 лет, при этом, в случае установки на крыше, срок можно сократить до 5 лет.

Об этом пишет издание Maanimo. Авторы отмечают, что у Украины есть большой потенциал для развития солнечной энергетики.

Солнечные панели на крыше частного дома thespruce.com

Сегодня на рынке существует несколько типов солнечных панелей, которые можно установить в домашних условиях. Тонкопленочные панели, панели из монокристаллического кремния, из аморфного кремния, на основе селена и теллуида кадмия – у каждой технологии есть свои преимущества и недостатки.

"У Украины есть большой потенциал для развития солнечной энергетики, но, к сожалению, он не возможен без государственного стимулирования и кредитов. На своем примере Германия показала, что альтернативные источники энергии заслуживают внимания, там их доля составляет 40% от общего числа вырабатываемой электроэнергии. При этом за последние 5 лет наблюдается значительное увеличение выработки альтернативной электроэнергии", – отмечает издание.

При этом авторы уточняют, что при покупке панелей можно отдать предпочтение как более дорогим аналогам, изготовленным в Украине или в Европе, или выбрать более дешевые, китайские варианты. В обоих случаях возможны аргументы "за" и "против", особенно, если вопрос касается экономии средств и попытки максимального быстрого перехода к окупаемости проекта.

"Высокая цена использования солнечных батарей и затрат на постройку станций превращают создание домашней электростанции в дорогое удовольствие. Существует возможность взять кредит на покрытие всех необходимых расходов. Однако стоит помнить, что в таком случае оборудование солнечной электростанции на дому обойдется примерно в полтора раза дороже", – отмечают аналитики.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказал, как в США ученые из Калифорнийского университета создали искусственные "подсолнухи", которые сами "следят" за солнцем, улавливая солнечную энергию.

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